Centrafrique: Sept candidats retenus pour la présidentielle

15 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Yvette Reine Boro Nzaba

Le Conseil constitutionnel de la Centrafrique vient de retenir sept candidats pour l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Parmi eux, le président sortant Faustin Archange Touadera et les deux anciens Premiers ministres, Anicet Georges Dologuélé et Henrie Marie Dondra dont les candidatures étaient contestées au sujet de leur nationalité.

La République Centrafricaine organisera le 28 décembre prochain les élections générales. Le chef de l'Etat Faustin Archange Touadera est en lice pour un troisième mandat. Un appel à l'invalidation de sa candidature pour « origine doute et collaboration avec des groupes armés » avait été lancé.

Les noms des anciens Premiers ministres Anicet Georges Dologuélé et Henrie Marie Dondra seront également inscrits sur le bulletin de vote. Le Conseil constitutionnel a par aiilleurs rejeté la requête demandant leur inéligibilité pour une potentielle double nationalité de Dondra et la non réintégration dans la nationalité centrafricaine de Dologuélé qui avait renoncé à sa nationalité française.

Les autres candidats sont Eddy Symphorien Kparekouti, Djorie Serge Ghislain, Yalemendé Marcelin et Aristide Briand Reboas.

