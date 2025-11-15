Afrique: La Fondation Gates annonce un investissement de 1,4 milliard de dollars

La Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé, le 13 novembre, un investissement de 1,4 milliard de dollars (environ 794 milliards FCFA) sur quatre ans, destiné à aider les petits exploitants agricoles d'Afrique subsaharienne à s'adapter au changement climatique.

Dévoilée lors de la COP30 à Belém, au Brésil, cette initiative vise à protéger les moyens de subsistance ruraux et à préserver les progrès contre la pauvreté, face à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes.

Dans des régions où l'agriculture familiale assure la sécurité alimentaire de millions de personnes, tout en restant hautement vulnérable aux sécheresses, inondations et hausses de températures, ce financement fournira aux agriculteurs des outils essentiels, des technologies innovantes et des données précises pour booster leur productivité et leur résilience. Il inclura le développement de services de conseil numérique, d'applications mobiles et de systèmes d'alerte, permettant des décisions éclairées au quotidien. Seront également introduits des cultures et élevages résistants au climat, ainsi que des innovations pour la santé des sols.

Au-delà de la technologie, l'approche met l'accent sur l'autonomisation économique : formation de jeunes et de femmes, création de périmètres maraîchers, et fourniture d'équipements pour accroître la production tout en réduisant les pertes post-récolte. En combinant données scientifiques et innovations portées par les agriculteurs eux-mêmes, elle favorise une adaptation ancrée dans les réalités locales et renforce les systèmes alimentaires régionaux.

La Fondation s'appuie sur des partenariats éprouvés, comme ceux avec TomorrowNow et Kalro au Kenya, qui diffusent déjà des alertes climatiques à des millions d'agriculteurs pour sauvegarder les récoltes et optimiser les rendements. Ces modèles, basés sur des preuves solides seront étendus à d'autres zones.

Rappelons que les dirigeants de la fondation appellent à un engagement conjoint des gouvernements et du secteur privé, afin que l'adaptation climatique soit priorisée au même titre que la réduction des émissions de gaz à effet de serre.