Afrique Centrale: Parlement CEMAC - La République du Congo prend la tête de la présidence de l'institution

15 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Yvette Reine Boro Nzaba

La deuxième session ordinaire du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) s'est achevée le 14 novembre à Malabo, en Guinée Équatoriale.

Conformément aux dispositions statutaires de la Communauté, le député Sabaye Fernand de la République du Congo prend la tête du Parlement sous-régional succédant ainsi au Centrafricain Evariste Ngamana. Cette rotation institutionnelle s'opère en cohérence avec la présidence tournante de la Conférence des Chefs d'État.

Le Tchad s'en sort bien représenté. Ainsi, la députée Cathia Djounfoune devient, Vice-Présidente du Parlement communautaire de la CEMAC, en remplacement d'Ali Kolotou Tchaïmi qui préside actuellement l'Assemblée nationale du Tchad.

Le Tchad a décroché d'autres postes via le député Mahamat Saleh Moussa Idriss élu questeur du Parlement et le député Romadoumngar Félix Nialbé désigné premier rapporteur d'une commission.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En outre, lors de la cérémonie d'ouverture, présidée par un bureau d'âge, les députés Hawa Dadi Landaymi et Mahamat Saleh Moussa Idriss figuraient parmi les plus jeunes membres de l'hémicycle, incarnant avec fierté l'engagement du Tchad en faveur de la promotion de la jeunesse et du genre dans les instances de décision.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.