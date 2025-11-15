Congo-Brazzaville: Energie - Emile Ouosso inspecte les travaux en cours de réalisation dans la partie sud du pays

Le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, a récemment effectué une visite d'évaluation des travaux de réhabilitation et de renforcement de la ligne électrique Pointe-Noire-Brazzaville à Loudima, dans le département de la Bouenza, ainsi que ceux de construction du poste HT-MT à Dolisie, dans le Niari.

A Loudima, Emile Ouosso et sa délégation sont allés faire une première évaluation des travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau de transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville. Exécutés par la société Eni Congo, ces travaux se déroulent normalement au niveau du poste de transformation de Loudima. selon les techniciens sur le terrain, ces travaux s'exécute dans les normes avec un respect de délai dans la fin est fixée entre février et mars 2026.

Ce projet fait suite à la décision du gouvernement de réhabiliter le réseau de transport de l'électricité entre les deux principales villes du pays. Le groupe Eni a été retenu pour effectuer ces travaux sur les transformateurs partant de Pointe-Noire jusqu'à Djiri. « Nous sommes venus, dans le cadre du contrat que nous avons signé avec le prestataire Eni, faire la première évaluation des travaux.

Selon le cahier de charges qui avait été élaboré et convenu entre les parties, Eni devait commencer par les travaux de génie civil, c'est-à-dire préparer les supports en béton qui doivent recevoir les équipements lourds en remplacement de ceux datant de 1982. Cette étape étant terminée, nous attendons les compensateurs et autres équipements commandés.», a souligné Emile Ouosso, précisant que les travaux sont conformes au cahier de charges.

Saisissant cette occasion, il a invité les consommateurs à la patience, d'autant plus que les beaux jours sont à venir. « Ce que nous pouvons dire aux consommateurs, surtout ceux de Brazzaville, c'est que pendant ces travaux, il y aura des moments de coupure d'électricité parce que les techniciens ne travaillent pas sous tension. Nous nous excusons d'avance pour ces désagréments qui vont encore se poursuivre quelques moments », a annoncé le ministre.

Améliorer la qualité de l'électricité à Dolisie

Avant Loudima, Emile Ouosso et sa suite étaient à Dolisie pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction d'un poste HT-MT. Visant l'amélioration de la desserte en énergie électrique dans le département du Niari et dans le Kouilou, ces travaux évoluent à un rythme satisfaisant.

« Le plus grand du travail est celui qui est déjà réalisé, c'est-à-dire les travaux de génie civil, de terrassement, les fondations des équipements qui ont été construites aussi que la fourniture des équipements par les usines de Chine. Tout le matériel est disponible. A partir de ce poste, il y a une travée qui est réservée pour aller vers Mossendjo. En 30 kilowatts par exemple, nous pourrons alimenter Makabana, Mayoko et voire Mbinda », a expliqué Joseph Balé Nguenfiri.

Pour le directeur général de la société Energie électrique du Congo (E²C), Jean Bruno Danga Adou, le premier objectif visé est l'amélioration de la qualité du produit.

La réalisation de ces travaux s'inscrit dans le cadre d'un projet du gouvernement lancé il y a trois ans avec l'ingénierie d'E²C. Le but étant de faire en sorte que Dolisie reste toujours la troisième ville du Congo. « Pour cela, il faut de l'énergie pour développer les activités économiques et commerciales. », a expliqué Emile Ouosso, rassurant la population que ce problème sera réglé à travers cet ouvrage dont la fin des travaux est attendue en février ou début mars 2026.