Madagascar: Concours de plaidoyer 2025 - Nomeniavo Sahaza et Maminirina Vanessa sacrés lauréats

Le concours de plaidoyer 2025, organisé dans le cadre du Festival de la parole, a réuni ce 14 novembre dix jeunes issus des six provinces de Madagascar.

Face à un jury composé de personnalités reconnues, dont Thibeau Grandjean, Lova Rabary, Miha Rasamizafy et Hajatiana Randrianomenjanahary, les finalistes ont transformé leurs mots en un véritable outil de changement social, chacun portant un plaidoyer profondément ancré dans les réalités du pays.

Les participants ont concouru autour de deux thèmes majeurs : le droit à l'éducation et la liberté d'expression, deux piliers essentiels d'une société démocratique et inclusive. Les prestations, fortes et engagées, ont tenu le public en haleine dans le Grand Amphi de la Faculté de droit et des sciences politiques.

À l'issue des délibérations, trois jeunes ont été récompensés. Dans la catégorie « Droit à l'éducation », c'est Maminirina Vanessa qui a remporté le premier prix grâce à un plaidoyer sensible et maîtrisé. Pour la catégorie « Liberté d'expression », le grand gagnant a été Nomeniavo Sahaza, distingué pour la force de son discours et la maturité de sa réflexion. Un prix coup de coeur du jury a également été attribué à Sedera Firaisantsoa, dont l'intervention a particulièrement touché les membres du jury.

Voix puissante

Interrogé à la fin de la cérémonie, le lauréat Nomeniavo Sahaza a exprimé son émotion et sa vision pour l'avenir. « Je n'y croyais pas du tout. J'ai tout fait en autodidacte. Le message que je veux transmettre, c'est que la liberté d'expression est un droit auquel on ne prête pas assez attention. Il implique aussi des responsabilités. Ce prix national me donne de la visibilité et va m'ouvrir des portes. Mon objectif est désormais de réussir à l'échelle mondiale », confie-t-il, déterminé.

Organisée par l'association AVO (Actio Volontarium Operarius), en partenariat avec la FDSP et l'ambassade de France, cette édition du concours de plaidoyer rappelle que la jeunesse malgache possède une voix puissante, capable d'influencer, de fédérer et d'inspirer. En donnant une tribune à ces jeunes orateurs, le Festival de la parole confirme son rôle essentiel : encourager une génération prête à défendre ses droits et à construire un avenir plus juste.