Madagascar: Ampitatafika - Une association de malfaiteurs démantelée

Des bandits armés ont pris pour cible le domicile d'une commerçante à Ambohimangidy, dans la commune d'Ampitatafika, la nuit du dimanche 9 novembre. Ils ont emporté une somme de 4,5 millions d'ariary, trois téléphones portables et divers articles alimentaires. Deux coups de feu ont été tirés au cours du raid.

Alertés, les gendarmes de la brigade de Fenoarivo sont intervenus. Quelques heures plus tard, un premier suspect, âgé de 33 ans, a été arrêté en possession d'une partie du butin. L'enquête a ensuite permis de remonter la piste de cinq autres complices, âgés de 24 à 41 ans, chez qui ont été retrouvés des objets volés et le chargeur d'un pistolet automatique.

La traque s'est poursuivie et, jeudi, deux autres hommes âgés de 29 et 30 ans ont été capturés à Ampitatafika. Un fusil artisanal et neuf cartouches de calibre 12 ont été retrouvés au cours des perquisitions menées à leur domicile. Il y avait également un pistolet de marque Smith dont cinq balles avaient déjà été tirées.

Durant les interrogatoires, les suspects ont reconnu les faits et affirmé avoir déjà commis plusieurs attaques armées dans la capitale et ses environs. Ils ont désigné un certain « Andry », domicilié aux 67Ha, comme chef de la bande, actuellement en fuite avec l'argent dérobé.

Si les biens matériels ont pu être restitués à la victime, la somme d'argent reste introuvable. L'enquête se poursuit pour retrouver le caïd et mettre définitivement fin aux agissements de ce groupe criminel.