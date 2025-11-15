Madagascar: Antsiranana - Le maire déplore l'état du marché avant même son ouverture

Après plusieurs mois de travaux, le marché rénové de Bazary Kely, coeur économique du centre-ville d'Antsiranana, a officiellement fait l'objet d'une réception définitive en présence des représentants de l'entreprise adjudicataire, du bureau de contrôle et des techniciens municipaux.

antsiranaise reste l'achèvement du marché municipal, transféré au quartier Rostock-Tanambao depuis 2023. Depuis ce déplacement provisoire de deux mille cents marchands vers ce quartier, la situation se caractérise par un désordre grandissant.

Dans le cadre des travaux d'infrastructures et d'équipements marchands du Projet d'appui au développement économique des villes (Padeve), financé par la France à travers l'Agence Française de Développement (AFD), la réhabilitation du marché de Bazary Kely, d'un montant de plus de dix milliards d'ariary, a démarré en 2023 avec une durée prévue de douze mois, visant une finalisation en janvier 2024.

La majeure partie des travaux du nouveau marché de Bazary Kely est aujourd'hui achevée, à l'exception du hall n°3, conçu pour accueillir trois cent vingt kiosques. Cette première phase du projet a déjà apporté des transformations visibles et inédites.

Sur les quatre halls initialement prévus, le n°3, destiné au commerce de viande de porc et de poulet, entièrement modernisé avec des étals carrelés et des installations plus pratiques et hygiéniques, a été inauguré en 2024, mais les autres ouvrages sont restés en suspens. À ces retards s'est ajouté un conflit d'intérêts politique qui a davantage freiné l'avancée du projet.

Après la réélection du maire, Jean Luc Désiré Djavojozara, et ses neuf mois d'absence, rien ne fonctionnait. Aucune décision majeure n'a été prise, et le nouveau marché est resté totalement non opérationnel jusqu'à aujourd'hui.

Déception

À deux reprises, le précédent régime avait annoncé une inauguration imminente de ces infrastructures essentielles pour la ville. Mais aucune de ces annonces n'a été suivie d'effet.

Dès son retour au pays, le maire a promis d'offrir à la population, comme un véritable cadeau de Noël, l'achèvement du nouveau marché de Bazary Kely. Un ouvrage attendu qui offre aux commerçants un espace moderne, fonctionnel et digne, capable de dynamiser l'économie locale. Pour tenir cet engagement, la municipalité a immédiatement repris les travaux en main, accélérant les interventions encore en suspens.

« Il ne nous reste qu'à terminer les travaux de la boucherie et des box, mais les commerçants nous ont demandé de reporter l'ouverture à janvier, en raison des difficultés liées aux fêtes de fin d'année », a-t-il ajouté.

Cependant, la réception définitive du marché, hier jeudi, attendue comme une étape majeure de la modernisation urbaine, a laissé un goût amer au sein de la municipalité. Le maire, visiblement déçu, a exprimé sa profonde contrariété face à la saleté et au manque de respect des infrastructures constatées dans le nouveau marché de Bazary Kely. Il n'a pas caché sa colère en constatant que les installations présentent déjà des signes de détérioration, alors même qu'aucune activité n'y a encore débuté.

Jean Luc Désiré Djavojozara a également signalé la présence d'enfants qui viennent y jouer, ainsi que des traces de dégradations visibles sur les murs et les abords du marché. Il appelle les parents à surveiller leurs comportements et à les empêcher de détériorer les lieux. Il a aussi signalé la disparition de certains équipements qui appartiennent à la commune à l'intérieur du marché, un fait qu'il a vivement condamné. Le maire a, enfin, invité tous les citoyens à protéger les biens communs, à préserver la propreté et à signaler toute personne qui jette des déchets dans l'enceinte du marché.