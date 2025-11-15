Madagascar: Ambilobe - Arrivée imminente des éléments métalliques du pont modulaire

L'attente touche bientôt à son terme. Les éléments métalliques indispensables à la finalisation du pont modulaire sur le fleuve Mahavavy, Ambilobe sont annoncés comme étant en cours d'acheminement vers Ambilobe. Une étape décisive pour ce chantier d'envergure, vital pour la circulation et l'économie locale.

Ces pièces, fabriquées selon des normes internationales de résistance, permettront de compléter le tablier et de consolider l'ossature du pont, longtemps retardée par des contraintes logistiques. Les équipes techniques ont terminé les travaux de réfection et de protection des remblais d'accès, une étape essentielle pour garantir la solidité de l'ensemble de l'ouvrage. La pose du pont modulaire est désormais imminente, marquant une étape décisive dans l'avancement du chantier.

Une fois cette installation effectuée, les techniciens procéderont à la mise en oeuvre des ouvrages complémentaires, notamment la construction du mur de soutènement contre les crues (« mur garde-grève »), de la dalle de transition et du mur de retour. Ces éléments techniques assureront la stabilité du pont et la sécurité des usagers, même en période de fortes pluies. Les responsables des Travaux publics annoncent que le chantier reprendra immédiatement après la réception du matériel.

« L'arrivée de ces éléments marque un tournant. Nous allons enfin pouvoir achever ce chantier prioritaire dans les prochaines semaines pour garantir un passage permanent et sécurisé entre les deux rives», confient-ils. Ce pont, très attendu par les habitants d'Ambilobe et des districts environnants, reliera de manière plus fluide les deux rives du fleuve Mahavavy, souvent infranchissable pendant la saison des pluies. Il facilitera non seulement le transport des personnes, mais aussi celui des produits agricoles et des marchandises destinées aux marchés régionaux.

La semaine dernière, la montée soudaine des eaux du cours d'eau a entraîné la coupure du passage à gué reliant les deux rives. Ce point de traversée, vital pour les habitants et les activités économiques régionales, rend d'ores et déjà difficile la circulation des personnes, des charrettes et des véhicules.

Pour les habitants d'Ambilobe, ce projet de pont modulaire n'est pas seulement un chantier, mais un symbole d'espoir et de désenclavement.