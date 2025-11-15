Madagascar: Mahajanga II - Visite suspendue du lac sacré de Mangatsa

Des poissons morts ont été découverts dans le lac Mangatsa. Les autorités ont décidé de le fermer durant deux jours pour en déterminer les causes.

La visite du lac sacré de Mangatsa, situé dans le district de Mahajanga II, a été temporairement suspendue depuis jeudi et pour deux jours. Cela fait suite à la découverte de poissons morts dans le lac par les habitants.

Des techniciens du service régional de la Pêche et de l'Économie bleue, ainsi que du service de l'Environnement de Boeny, ont été dépêchés sur les lieux pour constater les dégâts. D'après eux, la plupart des poissons retrouvés étaient des espèces marines. Des perturbations écologiques seraient à l'origine de cette série de décès.

« La cause de cette situation serait la diminution du taux de sel dans les eaux du lac après trois jours consécutifs de fortes pluies à Mahajanga. Cette situation pourrait s'expliquer par l'effet des feux de brousse et des polluants. Les déchets charriés par les crues vers le lac ont souillé les eaux. Le taux de sel dans le lac a également diminué. En raison de l'insuffisance d'oxygène dans l'eau, les poissons ont été asphyxiés», déclare un technicien du service de l'Élevage et de la Pêche.

« La solution consistait à améliorer la circulation de l'eau dans le lac afin de la brasser l'eau et d'augmenter le taux d'oxygène. L'oxygène est indispensable à la vie et sa concentration dépend de nombreux facteurs », ajoute le technicien de l'Environnement Boeny, Fidisoa Ratsitohaina.

Des travaux d'assainissement et de purification du lac ont été réalisés jeudi. L'eau a ainsi commencé à se clarifier et les poissons ont également recommencé à se mouvoir.

Rituel

Le site touristique a été fermé temporairement pendant deux jours. Un rituel a également été organisé par des dirigeants traditionnels pour purifier l'eau et restaurer le caractère sacré du site.

Le lac sacré de Mangatsa est situé à 18 km au nord-est du centre-ville de Mahajanga. C'est un endroit touristique et paisible, préservant culture, nature et traditions, et riche en biodiversité, avec notamment des carpes, des anguilles, des crocodiles, des lémuriens blancs ainsi que des baobabs. Il est accessible toute l'année.

De plus, un musée dédié au premier président Philibert Tsiranana se trouve également près du lac.