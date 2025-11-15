Congo-Kinshasa: Efforts renforcés pour convaincre les parents réticents à la vaccination contre la polio à Kindu

Lors du lancement, mercredi 12 novembre, de la campagne de riposte rapide contre la poliomyélite dans la zone de santé de Samba, dans la ville de Kindu au Maniema, le médecin chef de zone, Dr Aruna Useni, a appelé les parents réticents à la vaccination à faire vacciner leurs enfants pour les protéger contre cette maladie grave qui peut provoquer une infirmité définitive.

Cette campagne, qui s'achève ce samedi 15 novembre, cible environ 30 596 enfants âgés de zéro à 59 mois.

Le Dr Aruna Useni a insisté sur le caractère salvateur et préventif du vaccin afin d'offrir un avenir prometteur aux enfants.

Il a également encouragé les parents à sensibiliser leurs pairs dans la communauté afin d'atteindre un maximum d'enfants, déclarant :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Vous pouvez aider à édifier les autres parents qui hésitent jusque-là à faire vacciner leurs enfants et surtout les persuader à adhérer à la riposte rapide pour la vaccination de leurs enfants et surtout pour préserver la santé de la communauté. Si on fait la symbiose de deux vaccins c'est juste pour chercher la synergie afin qu'on soit rassuré que franchement on a lutté contre toutes les trois souches ».

Le médecin chef de zone a aussi dénoncé les traitements parallèles effectués par des « féticheurs », soulignant que la poliomyélite n'est pas le fruit de la sorcellerie : « Puisque, quand nous sommes arrivés sur terrain, nous nous sommes rendu compte que l'enfant traînait encore chez le féticheur. Il n'y a pas un autre traitement. Donc nous pouvons protéger nos enfants contre la poliomyélite en acceptant la vaccination ».