Congo-Kinshasa: Formation des agents chargés du contrôle des armes à Beni

La MONUSCO, par l'intermédiaire de sa cellule de contrôle des armes et de la police, a formé du 12 au 14 novembre 2025, 25 agents de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de la violence armée (CNC-ALPC) à Beni, dans le Nord-Kivu.

Lors de cette formation à Beni, ces agents ont été outillés notamment à la traçabilité opérationnelle, l'analyse des munitions et matériels connexes, les techniques de suivi, ainsi qu'aux procédures de collecte et d'enregistrement conformément aux standards internationaux.

Elsie Kabuyaya, l'une des bénéficiaires, se dit désormais bien outillée, précisant : « Auparavant, nous prenions l'arme sans connaître les mesures de sécurité. Mais après la formation, nous connaissons maintenant toutes les étapes pour effectuer un bon traçage des armes. Le traçage nous aide à identifier l'arme depuis son pays d'origine jusqu'au dernier utilisateur. »

Job Kambale Zahabu, secrétaire provincial de la CNC-ALPC au Nord-Kivu, a annoncé le déploiement prochain des agents formés sur le terrain. Il a rappelé que la circulation illicite des armes est importante dans l'Est de la RDC en raison des nombreux groupes armés, et que :

« Nous devons avoir des personnes bien formées qui sauront tracer correctement les armes. Nous allons les déployer sur le terrain afin qu'ils puissent identifier toutes les parties d'une arme, car les trafiquants peuvent modifier les armes en remplaçant certaines pièces. »

Au total, au moins 225 agents de l'État devraient être formés d'ici décembre 2025, renforçant ainsi la capacité de contrôle des armes légères et de petit calibre dans la région du Nord-Kivu.