Congo-Kinshasa: Procès Roger Lumbala - Ses soutiens dénoncent une justice étrangère « illégitime »

Le procès de Roger Lumbala, ancien chef rebelle congolais, se tient à Paris depuis le 12 novembre 2025. Son comité de soutien et son avocat-conseil, Me Landry Phongo, ont tenu vendredi 14 novembre une conférence de presse conjointe à Kinshasa pour commenter l'évolution de ce procès.

Roger Lumbala, ancien dirigeant du Rassemblement congolais pour la démocratie-national (RCD-N), est poursuivi en France pour complicité présumée de crimes contre l'humanité, commis entre 2002 et 2003 dans les provinces de l'Ituri et du Haut-Uélé. Il est jugé en vertu du principe de compétence universelle, qui permet à un pays de poursuivre les auteurs de crimes graves indépendamment de leur nationalité ou du lieu des faits.

Cependant, pour Me Phongo, cette procédure est juridiquement contestable. Il a affirmé :

« La Cour d'assises de Paris n'a pas qualité pour juger Roger Lumbala. La République démocratique du Congo a déjà ouvert une procédure judiciaire à son encontre et formulé à deux reprises une demande d'extradition restée sans suite. La France devrait donc extrader M. Lumbala pour qu'il soit jugé devant les juridictions compétentes de son pays ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Moïse Monidella, président du comité de soutien, a dénoncé pour sa part, ce qu'il considère comme une atteinte à la souveraineté nationale :

« Ce n'est pas Roger Lumbala qu'on juge en France, c'est la RDC. Sommes-nous incapables de juger nos propres citoyens pour des faits commis sur notre territoire ? », s'est-il interrogé.

Âgé de 67 ans, Roger Lumbala a été arrêté à Paris en décembre 2020 et placé en détention à la prison de la Santé depuis janvier 2021. Son procès à Paris ravive un débat sensible sur la souveraineté judiciaire de la RDC et les enjeux de la justice internationale.