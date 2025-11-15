Congo-Kinshasa: Au moins 68 meurtres imputés aux Wazalendo en 3 mois à Kabambare, Kasongo et Shabunda

15 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins 68 meurtres sont imputés aux combattants se réclamant Wazalendo en l'espace de trois mois dans les territoires de Kabambare, Kasongo au Maniema, et à Shabunda au Sud-Kivu, a rapporté Walubangi Katuta Albert, administrateur du territoire de Kabambare, vendredi 14 novembre.

Le dernier incident en date remonte à environ dix jours, lorsqu'un commerçant a été abattu, confondu à tort avec un membre des rebelles du M23. L'administrateur territorial sollicite une action conjointe des FARDC du Sud-Kivu et du Maniema pour mettre un terme aux abus commis impunément par des Wazalendo dits des Mai-Mai.

L'autorité locale exprime une vive inquiétude face au comportement de ces Wazalendo qu'il accuse d'« exterminer » la population : « La nuit d'avant-hier on a vu un Wazalendo/Mai-Mai venir arrêter un géant là pour on ne sait quelle raison. Heureusement, l'incriminé était souple et il s'est jeté sur le Mai-Mai, lui a ravi l'arme. En faisant ce mouvement, la balle est sortie de l'arme et a tué un innocent. »

La population civile de Shabunda, Kabambare et Kasongo demande aux forces armées de l'ordre d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Elle appelle également les autorités des provinces du Sud-Kivu et du Maniema ainsi que le gouvernement central à tout mettre en oeuvre pour que la paix règne également dans le territoire de Kabambare.

