Congo-Kinshasa: Diabète - Près de 8% de prévalence nationale, vigilance nécessaire selon le PNLD

La Journée mondiale de lutte contre le diabète a été célébrée le 14 novembre 2025 en République démocratique du Congo sous le thème national « Diabète et bien-être : mieux vivre avec le diabète ».

Selon le Programme national de lutte contre le diabète (PNLD), la prévalence du diabète est estimée à 8% au niveau national, avec une tendance à une hausse inquiétante.

Lors de la cérémonie officielle organisée en marge de cette célébration à Kinshasa, Dr Louise Hanyange, directrice adjointe du PNLD, a souligné l'importance de la prévention axée sur des facteurs modifiables tels qu'une alimentation saine, un mode de vie équilibré, l'exercice physique régulier, une gestion appropriée du stress, une consommation modérée d'alcool, ainsi que l'évitement du tabac, du sucre, du gras et du sel en excès.

« Nous agissons plus au niveau des facteurs favorisants : alimentation saine, mode de vie équilibré, exercice physique régulier, gestion du stress, consommation modérée d'alcool, et surtout éviter le tabac, le sucre, le gras et le sel en excès », a-t-elle expliqué.

Pour les personnes vivant avec le diabète, une prise en charge correcte est essentielle afin de prévenir ou ralentir les complications, avec un rôle important de l'environnement familial et social dans la gestion quotidienne.

Le PNLD mise sur la formation du personnel de santé, l'élaboration de directives de prise en charge et des campagnes de sensibilisation grand public pour permettre aux patients de vivre mieux et plus longtemps avec la maladie, sans stigmatisation.

La journée a rappelé que, malgré ses conséquences graves, le diabète peut être bien géré avec une prise en charge efficace et un accompagnement adapté.