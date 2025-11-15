Congo-Kinshasa: Diabète - Près de 8% de prévalence nationale, vigilance nécessaire selon le PNLD

15 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Journée mondiale de lutte contre le diabète a été célébrée le 14 novembre 2025 en République démocratique du Congo sous le thème national « Diabète et bien-être : mieux vivre avec le diabète ».

Selon le Programme national de lutte contre le diabète (PNLD), la prévalence du diabète est estimée à 8% au niveau national, avec une tendance à une hausse inquiétante.

Lors de la cérémonie officielle organisée en marge de cette célébration à Kinshasa, Dr Louise Hanyange, directrice adjointe du PNLD, a souligné l'importance de la prévention axée sur des facteurs modifiables tels qu'une alimentation saine, un mode de vie équilibré, l'exercice physique régulier, une gestion appropriée du stress, une consommation modérée d'alcool, ainsi que l'évitement du tabac, du sucre, du gras et du sel en excès.

« Nous agissons plus au niveau des facteurs favorisants : alimentation saine, mode de vie équilibré, exercice physique régulier, gestion du stress, consommation modérée d'alcool, et surtout éviter le tabac, le sucre, le gras et le sel en excès », a-t-elle expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour les personnes vivant avec le diabète, une prise en charge correcte est essentielle afin de prévenir ou ralentir les complications, avec un rôle important de l'environnement familial et social dans la gestion quotidienne.

Le PNLD mise sur la formation du personnel de santé, l'élaboration de directives de prise en charge et des campagnes de sensibilisation grand public pour permettre aux patients de vivre mieux et plus longtemps avec la maladie, sans stigmatisation.

La journée a rappelé que, malgré ses conséquences graves, le diabète peut être bien géré avec une prise en charge efficace et un accompagnement adapté.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.