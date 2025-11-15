Ile Maurice: Les médecins renvoient Mamy en clinique

15 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Mamy Ravatomanga a été autorisé, hier, par les médecins de la Cardiac Unit de l'hôpital Victoria, à quitter l'établissement après l'intervention chirurgicale subie le 7 novembre.

À la Financial Crimes Commission (FCC), une équipe était déjà sur place, en attente de consignes par rapport à l'homme d'affaires malgache, qui a reçu du médecin de l'hôpital un certificat médical pour un congé maladie de deux semaines.

Des consultations étaient en cours entre ses médecins traitants et le médecin de la police pour savoir où il irait. Ses avocats ont négocié pour qu'il reparte en clinique au vu de l'intervention chirurgicale délicate qu'il a subie.

Pour rappel, Mamy Ravatomanga avait quitté l'hôpital Dr A. G. Jeetoo depuis le vendredi 7 novembre, pour le Vacoas Detention Centre. À son arrivée, il avait fait état de soucis de santé. Il avait alors été transféré et admis à la Cardiac Unit de l'hôpital Victoria en fin de journée.

Bien qu'il ait été autorisé à repartir en clinique hier, l'enquête de la FCC au sujet de l'homme d'affaires continue.

