Ile Maurice: Le point de rupture qui aurait précipité le départ du DPM

La réforme électorale, ainsi que la réforme constitutionnelle, se sont invitées hier au Conseil des ministres, où les deux dossiers ont été officiellement mis sur la table pour discussion.

D'après nos informations, le DPM aurait très mal accueilli l'absence de ces sujets, non pas lors des délibérations, mais dans le résumé publié après le Conseil des ministres. Ceci a été perçu comme un signe supplémentaire de tensions internes -- et aurait constitué, selon une source bien informée, «la goutte de trop» dans une série de frustrations personnelles accumulées.

Conformément à ce qui a été annoncé dans le programme gouvernemental 2025-2029, la Commission de révision constitutionnelle a pour mission de discuter d'un certain nombre de points dont la réforme électorale, les droits fondamentaux et la consolidation de la démocratie.

Cependant, pour des raisons pratiques, il a été décidé que la question de la réforme électorale serait traitée en priorité. Ainsi, des consultations publiques seront lancées dans un futur proche sur la réforme électorale.

Un document de consultation sera finalisé avant d'être rendu public pour que la population puisse donner son avis sur la réforme électorale.

Pour le gouvernement, il est crucial d'avoir un débat national en profondeur sur la Constitution et le système électoral qui existe depuis 57 ans. Ceci afin de doter le pays d'un système politique adapté au 21e siècle, reflétant les changements survenus depuis notre indépendance et correspondant aux aspirations de tous les Mauriciens.