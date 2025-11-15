Ile Maurice: Huang Shifang - «La Chine est prête à négocier l'exemption des droits de douane à 100 %»

L'ambassadrice de Chine à Maurice, Huang Shifang, a rencontré la presse le 4 novembre à l'ambassade de Chine à Belle-Rose.

L'objectif : revenir sur la rencontre entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump, et exposer les priorités de Pékin pour les années à venir, notamment en matière de coopération avec l'Afrique et avec Maurice. D'emblée, la diplomate a salué l'échange entre les deux chefs d'États et a qualifié la rencontre de fructueuse : «De nombreux points de consensus très importants ont été obtenus lors de cette rencontre.»

L'ambassadrice a insisté sur l'importance d'un dialogue stable entre grandes puissances pour la croissance mondiale. Elle a d'abord, concernant les développements majeurs en Chine, évoqué les recommandations du 4th Plenary Session of the 20th CPC Central Committee, liées au China's 15th FiveYear Plan. Chiffres à l'appui, elle a soutenu que la Chine a éradiqué «l'extrême pauvreté» sur la période 2021- 2025. Citant le président Xi Jinping, elle a qualifié les cinq prochaines années comme une «fenêtre d'opportunité».

Huang Shifang a ensuite rappelé que 2025 marque le 70e anniversaire de la fondation de la région autonome ouïghoure du Xinjiang et le 60e anniversaire de la région autonome du Xizang (Tibet). Elle a mis en lumière les progrès réalisés: «Le PIB du Xinjiang est 204 fois supérieur à celui d'il y a 70 ans; et celui du Xizang 155 fois supérieur à celui d'il y a 60 ans. Le niveau de vie des populations locales s'est nettement amélioré.» L'ambassadrice a ensuite souligné que cette année commémore le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la guerre antifasciste mondiale avant d'ajouter : «Cela fait également 80 ans que Taïwan est revenue à la Chine.»

Sur le plan international, la diplomate a présenté le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) comme un autre exemple concret de la coopération du Sud global. Rappelant que le sommet s'est tenu à Pékin l'an dernier et que les relations bilatérales Chine-Maurice ont été portées au rang de partenariat stratégique, elle a détaillé les propositions économiques de Pékin envers les pays africains : la Chine est prête à négocier et à signer des accords de partenariat économique pour un développement partagé, à appliquer pleinement l'exemption de droits de douane sur 100 % des lignes tarifaires et à encourager l'entrée de davantage de produits africains sur le marché chinois.

Pour conclure, Huang Shifang a mis l'accent sur la dimension humaine des relations bilatérales et la nécessité d'un cap commun: «Je suis convaincue que, unis par un même objectif, les peuples chinois et mauricien peuvent tracer un remarquable chemin de développement.»