Ile Maurice: Une grande journée d'Adoption gratuite ce week-end avec Zoomania et la MSAW

La solidarité envers les animaux prend une dimension toute particulière ce samedi 15 et dimanche 16 novembre au Bagatelle Mall. Zoomania, en partenariat avec Ascencia et la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), organise pour la troisième fois son «Free Adoption Day», un événement entièrement gratuit dédié à l'adoption responsable de chiens recueillis cette année.

Selon Om Lombard, directeur de Zoomania et initiateur du projet, plus de 50 chiens - bébés, jeunes et adultes - seront disponibles à l'adoption, tous prêts à rejoindre une nouvelle famille. * C'est une occasion unique : chaque toutou proposé sera vacciné, vermifugé, micropucé, enregistré et, s'il a l'âge requis, stérilisé gratuitement. Pour les chiots trop jeunes, un suivi est automatiquement assuré par la MSAW jusqu'à la stérilisation, vers cinq à six mois»*, explique-t-il.

Pour Om Lombard, cette initiative va bien au-delà d'un simple événement. Elle touche à un problème majeur : la prolifération des chiens errants à Maurice. «Ce n'est pas un souci qui concerne seulement la MSAW ou le gouvernement. C'est un problème qui nous concerne tous. Au lieu de pointer du doigt, il faut commencer par donner un coup de main.» Grâce à l'audience construite depuis plus de douze ans autour de Zoomania et de Vetmania, l'équipe utilise ses plateformes pour encourager l'adoption et sensibiliser le public. «Le seul objectif, c'est d'aider ces petits à trouver une famille.»

L'événement se tiendra vis-à-vis de Zoomania, sur l'aile Home and Leisure de Bagatelle Mall, un espace mis gratuitement à disposition par Ascencia. «Comme toujours, Cynthia d'Ascencia s'est portée volontaire pour nous offrir un emplacement avec courant et soutien logistique. C'est une aide précieuse», souligne Om Lombard.

Bilan très positif et engagement sur la qualité des adoptions

Les précédentes éditions ont rencontré un franc succès : 40 chiens adoptés en août, une cinquantaine en septembre. L'équipe insiste sur l'importance de l'adoption consciente. «Ce n'est pas un "pran-ale". Nous évaluons les familles : est-ce qu'elles ont un jardin, du temps, la capacité de s'occuper d'un animal ? Nous évitons par exemple les adoptions impulsives d'étudiants qui partiraient ensuite à l'étranger. L'objectif, c'est la stabilité et le bien-être du chien.»

Om Lombard en profite pour remercier les médias, particulièrement l'express, pour leur soutien à chaque campagne d'adoption. Durant ces deux journées, des vétérinaires et dog trainers seront également présents pour guider les nouveaux adoptants : intégration du chiot dans un foyer, besoins essentiels, comportement, alimentation.