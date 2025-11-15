Sénégal: Match amical - Pape Thiaw et Iliman Ndiaye confiants avant le match contre la Seleção

Dakar — Les Lions du Sénégal abordent avec confiance leur match amical contre le Brésil, ont déclaré, vendredi, à Londres, le sélectionneur national Pape Thiaw, et l'attaquant Iliman Ndiaye, qui estiment que cette rencontre sera "difficile", mais idéale pour "jauger et consolider le projet de jeu" du groupe avant la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

"Cela fait une semaine que nous sommes à Londres. L'état d'esprit est bon et nous avons bien préparé ce match. Le Brésil est une équipe redoutable, dirigée par l'un des meilleurs entraîneurs du monde, et ce sera une rencontre difficile, avec de nombreux aspects technico-tactiques et mentaux", a déclaré Pape Thiaw en conférence de presse.

Le Sénégal affrontera le Brésil, ce samedi à 16h00 GMT, à l'Emirates Stadium de Londres.

Le technicien sénégalais a souligné la qualité du collectif brésilien et de ses individualités, tout en affirmant que le Sénégal dispose d'arguments pour rivaliser. "Nous avons une belle équipe. Ce match nous permettra d'ajuster certains détails, de parfaire notre jeu et de rester fidèles à nos principes", a ajouté Thiaw.

Pour cette rencontre, les Lions devront se passer de l'attaquant Habib Diallo, libéré en raison d'une blessure, ainsi que d'Assane Diao.

Le Sénégal jouera ensuite un deuxième match amical, mardi, contre le Kenya, en Turquie.

"Nous partons à la CAN avec l'envie de bien représenter notre pays, et c'est important de se mesurer à de belles équipes comme le Brésil, puis le Kenya, qui présente un profil proche de plusieurs sélections africaines que nous pourrions affronter. Ces matchs sont très instructifs. On apprend toujours en match amical", a souligné le sélectionneur.

Il a insisté sur le projet de jeu des Lions qui est "d'être une équipe dominante, [de] dicter le rythme, [d'] offrir de belles séquences et [de] profiter de ces rencontres pour faire tourner l'effectif".

Iliman Ndiaye a, de son côté, réaffirmé sa volonté de progresser et de se donner pleinement pour l'équipe. "Je travaille beaucoup pour m'améliorer chaque jour, mentalement et sur le plan du football. Ce ne sera pas un match facile, car le Brésil voudra vraiment gagner, mais nous allons nous concentrer sur notre jeu et nous donner à 100 % ", a promis le joueur d'Everton (Angleterre).

L'entraîneur du Brésil, Carlos Ancelotti, a, lui, salué la belle organisation et la qualité de jeu des Lions.

Selon lui, "le Sénégal est une belle équipe, avec de nouvelles qualités de joueurs. Il peut être une surprise à la Coupe du monde. Nous avons beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Ils jouent également avec intensité. C'est une équipe physique, avec un jeu direct", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse, le même jour.