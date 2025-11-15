Sénégal: L'Etat mobilise 99 milliards FCFA sur le marché domestique (ministère)

Dakar — Le ministère des Finances et du Budget a annoncé vendredi, que 99 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché domestique, à la clôture d'une opération d'émission de titres par adjudication, saluant une "confiance renouvelée" du marché dans la signature du Sénégal.

"Dans le cadre de sa stratégie de financement, la République du Sénégal a bouclé ce jour [vendredi], une opération d'émission de titres par adjudication sur le marché domestique. Cette opération s'inscrit dans la continuité de l'exécution maitrisée de son plan de financement 2025", indique un communiqué de la cellule de communication du ministère transmis à l'APS.

Le texte précise que l'adjudication portait sur un montant cible de 90 milliards FCFA, soulignant qu'elle a "suscité un vif intérêt des investisseurs avec un total de souscriptions de 100 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 111%, et un montant final retenu de 99 milliards FCFA".

Cette dynamique, ajoute la source, "confirme la confiance renouvelée du marché dans la signature du Sénégal", de même que la poursuite de "sa trajectoire de consolidation budgétaire".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette émission de titres sur le marché des titres publics est structurée autour de "conditions favorables avec un rendement moyen pondéré sur de 6,889%", ajoute le ministère, se félicitant que l'opération ait mobilisé "une base d'investisseurs diversifiée", témoignant ainsi de la "profondeur du marché".

"Avec cette nouvelle opération, le Sénégal poursuit la mise en oeuvre de son plan de financement 2025, exécute sa stratégie de gestion des finances publiques et consolide la confiance du marché dans sa capacité à se financer dans des conditions soutenables", expliquent les services du ministère des Finances et du Budget.

A travers cette mobilisation de ressources, le Gouvernement du Sénégal dit réaffirmer "sa détermination à maintenir un cadre macroéconomique stable, une gestion budgétaire rigoureuse et une communication transparente et continue avec l'ensemble des acteurs du marché".