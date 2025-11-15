Sénégal: Timimoun - Abdoul Aziz Basse et Yoro Mbaye en compétition officielle avec '2002, bataille contre l'oubli' et 'Less Waxul'

Les cinéastes sénégalais Abdoul Aziz Basse et Yoro Mbaye ont marqué la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun, ouverte jeudi et qui se poursuivra jusqu'au 18 novembre, en présentant leurs oeuvres en compétition officielle.

Leurs films, respectivement "2002, Bataille contre l'oubli" et "Less Waxul (Non-dit en wolof)", ont été projetés devant un public enthousiaste à la salle de cinéma et au théâtre de verdure de la ville, sous de chaleureux applaudissements.

Le documentaire "2002, bataille contre l'oubli" réalisé par Abdoul Aziz Basse plonge le spectateur dans les souvenirs de l'année 2002 au Sénégal.

À travers photographies, objets et paysages, le film retrace la mémoire collective de moments contrastés : la joie intense de la première participation du Sénégal à la Coupe du Monde en Corée-Japon, ponctuée par la tragédie du bateau Le Diola, qui fit plus de 1800 morts selon les chiffres officiels.

Adoptant un ton poétique et introspectif, le film rappelle l'importance de se souvenir pour ne pas perdre le sens du passé. Il a été projeté dans plusieurs festivals africains et mondiaux.

Déjà distingué à l'international, il a remporté le Prix spécial UEMOA du meilleur court-métrage documentaire au FESPACO 2025, le Prix du meilleur court-métrage documentaire au Festival Vieux d'Afrique de Montréal (2024) et le Prix Widow du meilleur court-métrage national au Festival international du film documentaire de Saint-Louis (2024).

"Ce film est un moyen de raviver la mémoire collective et de transmettre aux jeunes générations une histoire que beaucoup ignorent. Être sélectionné à Timimoun pour la première édition de ce festival est une immense fierté", a déclaré Abdoul Aziz Basse dans un entretien avec l'APS.

Le film de fiction "Less Waxul, signé Yoro Mbaye, explore les tensions familiales et sociales à travers le quotidien d'un ancien pêcheur devenu vendeur de pain rassis (fagadaga) dans son village.

La narration met en scène l'arrivée de sa belle-soeur qui ouvre une boulangerie traditionnelle, perturbant l'équilibre économique et les liens familiaux.

Avec ce récit, le réalisateur questionne les rapports sociaux, la survie économique, les décisions politiques et les traces de la colonisation, tout en utilisant le pain comme métaphore de résilience, de tradition et d'émancipation.

Yoro Mbaye a expliqué à l'APS que "présenter ce film ici, en Algérie, pour la première édition du festival, et représenter le Sénégal, pays invité d'honneur, est une grande satisfaction".

"Ce film est également une invitation à réfléchir sur les choix politiques et économiques qui impactent la vie des familles", selon lui.

"Less Waxul" a déjà été projeté dans une trentaine de festivals à travers le monde et a remporté plusieurs distinctions, dont le Grand Prix du scénario au Miami Short Film Festival, le Grand Prix national au Dakar Court Festival, et le prix du meilleur court-métrage africain aux Africa Movie Awards de Lagos.

Les projections de ces deux films illustrent la vitalité et la diversité du cinéma sénégalais et renforcent la présence de jeunes talents dans la compétition officielle du festival, célébrant l'histoire, la mémoire et les réalités sociales de l'Afrique à travers le court-métrage.