Sénégal: L'Agence Standard & Poor's abaisse la note du Sénégal de B - à CCC+

Dakar — L'agence internationale de notation financière Standard & Poor's a abaissé vendredi, la note souveraine du Sénégal de "B-" à "CCC+", plaçant le pays "sous surveillance renforcée", lit-on sur son site.

"S&P Global Ratings a abaissé la note de crédit souverain à long terme en devises étrangères du Sénégal de 'B-' à 'CCC+' et a confirmé sa note de crédit souverain en monnaie locale à 'B-'. Ces notes ont été placées sous surveillance", indique l'agence de notation financière.

Elle justifie cette note de CCC+ par la "situation précaire", signalant "un risque de nouvelles dégradations".

Parallèlement, ajoute S&P, "la note à court terme en devises étrangères est abaissée à 'C"', alors que "la note souveraine à long terme en monnaie locale [...] est maintenue à 'B-"', n'excluant pas "des baisses supplémentaires possibles si le gouvernement ne refinance pas ses échéances commerciales à venir".

Cette note de CCC+ s'explique par les "préoccupations" sur la dette du Sénégal évaluée à 119% en fin 2024, puis à plus de 130% selon les derniers chiffres officiels du gouvernement.

S&P justifie ses mesures également par "des besoins de financement public particulièrement élevés pour 2026", la suspension du programme du Fonds monétaire international (FMI) de 1,8 milliard de dollars en octobre 2024, contraignant le Sénégal à recourir à des emprunts régionaux.

"Le Sénégal pourrait voir sa note rehaussée s'il réussit à refinancer ses échéances"

S&P mentionne, toutefois, que "le Sénégal pourrait voir sa note rehaussée" s'il "réussit à refinancer ses échéances à venir et à mettre en oeuvre une consolidation budgétaire efficace".

En juillet 2025, l'agence de notation financière avait abaissé la note souveraine du Sénégal de "B" à "B-", assortie d'une perspective négative.

En réponse, le ministère des Finances et du Budget du Sénégal avait, à travers un communiqué, pris acte de cette décision tout en réaffirmant sa capacité à honorer ses engagements financiers.

En octobre dernier, Moody's avait abaissé la note souveraine du pays de B3 à Caa1, provoquant la réaction du gouvernement qui avait jugé cette décision "spéculative, subjective et biaisée".

Pour le ministère des Finances et du Budget, la mesure de Moody's ne reflétait pas "la solidité des fondamentaux économiques du pays ni les réformes entreprises pour renforcer la stabilité budgétaire".

Le Sénégal espère des "perspectives rassurantes" avec le FMI après sa dernière mission à Dakar.