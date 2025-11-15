Cote d'Ivoire: Grand Rattrapage Vaccinal 2025 à Portbouet - Adjahui Coubé donne le top départ

14 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Le top départ du Grand Rattrapage vaccinal de l'année 2025 a été lancé à Adjahui Coubè dans la commune de Port-Bouet, le vendredi 14 novembre.

Un événement qui marque le début d'une vaste campagne qui s'achèvera le 14 décembre prochain soit un mois de vaccination gratuite.

Visant à atteindre 4.883.933 enfants sur toute l'étendue du territoire ivoirien, l'objectif sera d'assurer la protection vaccinale complète des enfants de 0 à 59 mois, combler les retards liés à la Covid-19 et renforcer la supplémentation en vitamine A, pour prévenir les carences nutritionnelles, en promouvant une nutrition équilibrée et un allaitement exclusif pour les nourrissons.

Cette action prendra en compte la réduction de la mortalité et morbidité infantile et de contribuer à la couverture sanitaire universelle à travers des interventions intégrées santé-nutrition.

Venus nombreuxombreux assister à la cérémonie officielle, présidée par Pr Mamadou Samba, directeur général de la Santé représentant le ministre de la Santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, les parents ayant compris le bien-fondé de cette campagne ont fait vacciner leurs progénitures dont l'âge varie entre zéro à 59 mois.

Les gamins âgés de 6 à 59 mois ont également eu droit à la supplémentation en vitamine A.

Pr Samba Mamadou a tenu à rassurer que l'opération est gratuite et se fera dans les 113 Districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Terminant, il a remercié tous les partenaires techniques et financiers qui ne ménagent aucun effort pour la santé des enfants en Côte d'Ivoire.

Notons que, cette campagne s'inscrivant dans la dynamique mondiale du « Big Catch-Up » pour relancer la vaccination post-Covid-19, cette action soutenue par l'Oms, l'Unicef, Gavi et Helen International, Jhpiego, Amp et bien d'autres institutions.

