Sénégal: Le ministre Guirassy invite les IA et IEF à poursuivre le déploiement des réformes

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a appelé les Inspecteurs d'académie (IA) et les Inspecteurs de l'Éducation et de la Formation (IEF) à poursuivre le déploiement des réformes « dans un esprit de cohérence, d'exemplarité et d'innovation ». Il s'exprimait, lors d'un atelier de dialogue de gestion avec ces acteurs du système.

Le ministère de l'Éducation nationale a organisé, du 3 au 6 novembre 2025 à Saly, un atelier de dialogue de gestion réunissant les Inspecteurs d'Académie (IA), les Inspecteurs de l'Éducation et de la Formation (IEF) ainsi que les directeurs et chefs de services centraux.

Une rencontre qui s'inscrit dans la dynamique d'amélioration continue de la gouvernance du système éducatif, conformément aux orientations fixées par le ministre de l'Éducation nationale.

Prenant part à la cérémonie de clôture, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a salué « la qualité des travaux, la rigueur des analyses et l'esprit de solidarité professionnelle » ayant guidé l'ensemble des échanges.

Ainsi, il a appelé les IA et les IEF à poursuivre le déploiement des réformes « dans un esprit de cohérence, d'exemplarité et d'innovation », en vue de bâtir une société éducative inclusive, bilingue, citoyenne et résolument orientée vers la performance.

Il convient de noter qu'au cours des travaux, plusieurs thématiques majeures, sous forme de défis à relever, ont été abordées. Il s'agit notamment de la mise en oeuvre des Projets académiques (PAc) comme instruments de pilotage territorial, de la réforme de la Gestion axée sur les résultats (GAR) et du budget-programme.

La généralisation du Modèle harmonisé de l'enseignement bilingue (MOHEBS) ; la mise en oeuvre de la Nouvelle Initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (NITHÉ) ; les priorités du sous-secteur de l'enseignement moyen secondaire général ont été relevés à cette occasion.

Il en est de même des questions sur l'introduction progressive de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire et la refondation curriculaire et les préparatifs des Assises nationales des Daara. Ces travaux ont également permis d'évoquer en profondeur la question de l'utilisation rationnelle des ressources humaines.

Sur ce, les conclusions de l'atelier serviront de base au renforcement du pilotage territorial, à l'amélioration de la qualité des services éducatifs et à l'harmonisation des actions entre le niveau central et les structures déconcentrées.

Elles contribueront également à accompagner, sur le plan technique et humain, l'utilisation des plateformes numériques du ministère de l'Éducation nationale, avec un rôle accru de la DRH et un cadrage scientifique renforcé du comité scientifique de refondation de nos curricula.