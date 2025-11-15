Sénégal: Gestion 2026 - Plus de 7 milliards de FCFA ajoutés au budget du ministre Moustapha Ndieck Sarré

Une hausse d'environ 7,8 milliards de FCFA a été enregistrée sur le budget du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique pour la gestion 2026. Il a été examiné et adopté vendredi en commission à l'Assemblée nationale.

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains ainsi qu'à la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a examiné et adopté, ce vendredi 14 novembre, le projet de budget 2026 du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique. Ce dernier a été défendu par le ministre Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

Pour l'exercice 2026, le budget du département est arrêté à 129 267 539 675 FCFA en Crédits de paiement (CP), contre 121 489 252 231 FCFA en 2025. Cela représente une hausse de 7 778 287 444 FCFA, soit 6,40 % d'augmentation.

Un équilibre maîtrisé entre les dépenses courantes et les investissements

« Le projet de budget 2026 présente un équilibre maîtrisé entre les dépenses courantes et les investissements. Les dépenses courantes comprenant les dépenses de personnel, les biens et services et les transferts courants s'élèvent à 86 986 640 441 FCFA, correspondant à 58,56 % en AE et 67,29 % en CP », rapporte une note de l'Assemblée nationale.

Concernant les dépenses d'investissement, exécutées par l'État, elles ont atteint 61 525 819 234 FCFA, soit 41,44 % en Autorisations d'engagement (AE) et 42 280 899 234 FCFA, représentant 32,71 % en CP. Comparativement à la Loi de finances rectificative (LFR) 2025, les Crédits de paiement pour 2026 enregistrent ainsi une progression notable de 6,40 %, passant de 121 489 252 231 FCFA à 129 267 539 675 FCFA.