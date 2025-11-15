Gabon: Journée de réflexion autour du rapport mondial sur le développement humain 2025

14 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MENDI

Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM), Franceville 11 novembre 2025- Le Ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, a pris part à la journée de réflexion organisée par le PNUD Gabon autour du Rapport mondial sur le développement humain 2025, placé sous le thème : "Ue affaire de choix : individus et prospectives à l'ère de l'Intelligence artificielle "

Cette rencontre a réuni des experts, universitaires, acteurs du secteur privé, partenaires techniques et financiers ainsi que des étudiants pour échanger sur les enjeux et opportunités liés à l'intelligence artificielle (IA) dans le contexte gabonais.

Deux panels de haut niveau ont permis d'approfondir la réflexion sur :

- L'IA, moteur de transformation économique

- IA et bien-être : quel impact sur la société gabonaise ?

Dans son intervention, le Ministre Mark Alexandre Doumba Officiel a souligné :

« Nous préparons aujourd'hui l'insertion du Gabon dans la chaîne de valeur de l'économie numérique, principal moteur de croissance mondiale. »

Au cours de cette journée, les échanges ont également porté sur les opportunités offertes par l'IA pour renforcer la compétitivité du pays, moderniser les services publics, stimuler l'entrepreneuriat et favoriser une croissance inclusive au service du développement humain.

Cette initiative s'inscrit dans la vision du Gouvernement de la 5e République, sous la haute impulsion du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à faire du numérique un levier stratégique pour la transformation et la diversification de l'économie nationale.

