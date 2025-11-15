Soudan: Le Président Du CST - La guerre ne s'achèvera qu'avec la fin de la rébellion

Le Président du Conseil de souveraineté et Commandant en chef des Forces armées, le Général Abdel Fattah Al-Burhan, a appelé l'ensemble des Soudanais à participer à « la bataille de la dignité et de la fierté ».

Il a déclaré que « toute personne capable de porter les armes doit rejoindre le combat pour vaincre la milice rebelle et l'éliminer partout où elle se trouve ».

S'adressant aux fidèles dans la grande mosquée de Serriha, dans l'État d'Alazeira, il a affirmé que la bataille ne se terminera ni par un accord ni par une trêve, mais uniquement par l'éradication totale de la milice rebelle. Il a souligné les souffrances du peuple soudanais face aux violations commises par la milice contre les civils sans défense, victimes de meurtres, pillages et violences graves.

Le Commandant en chef a réaffirmé qu'il n'existe « ni trêve ni paix avec les rebelles », et a salué la résilience du peuple et son soutien constant à ses dirigeants, estimant que « la communauté internationale doit désarmer la milice pour que la paix soit possible ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a rendu hommage aux martyrs de la « bataille de la dignité et de la fierté » et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, soulignant que l'engagement envers les martyrs demeure clair : « pas de paix, pas de négociation avec les rebelles », et que la lutte se poursuivra jusqu'à la défaite totale de la milice terroriste.

Le Président du Conseil de souveraineté a également salué les habitants de Serriha, dans l'État de'Algazira, qui « ont infligé à l'ennemi une leçon inoubliable », affirmant que l'État vengera chaque citoyen victime des rebelles et des criminels.