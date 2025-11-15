Dans une déclaration en trois volets devant la session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la situation à El-Fashir et ses environs.

Le Représentant permanent du Soudan auprès de l'ONU à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamed a affirmé que le gouvernement soudanais avait à plusieurs reprises averti--depuis le déclenchement de la rébellion de la milice terroriste--que l'approche défaillante du Conseil dans ses déclarations passées, plaçant la milice terroriste sur un pied d'égalité avec les Forces armées soudanaises exerçant leur devoir constitutionnel de protéger le pays et son peuple, ainsi que son échec à prendre des mesures dissuasives contre le sponsor de la milice, les Émirats arabes unis, qui continuent de lui fournir des armes avancées, du matériel militaire et des mercenaires, y compris depuis l'étranger, est précisément ce qui a permis à la milice de commettre les crimes sans précédent et brutaux observés aujourd'hui.

Avant l'adoption de la résolution, le Représentant permanent a déclaré que le Soudan ne s'opposerait pas à son adoption par consensus, la résolution contenant des paragraphes dignes de soutien--en particulier ceux condamnant fermement la milice terroriste pour ses atrocités à El-Fashir et appelant à la reddition de comptes, ainsi que ceux réaffirmant l'engagement du Conseil des droits de l'homme envers la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Soudan.

Il a également salué le rejet par le Conseil de toute tentative d'établir une autorité parallèle dans les zones contrôlées par la milice. Cependant, il a réitéré le rejet catégorique du Soudan de tous les paragraphes relatifs au mandat de la Mission d'établissement des faits, rappelant la position du Soudan sur ce mécanisme depuis sa création en 2023, et a insisté sur la nécessité d'enregistrer officiellement l'objection du Soudan dans le compte rendu de la session afin d'éviter toute obligation implicite.

Répondant au représentant des Émirats arabes unis--qui a tenté de nier l'implication de son pays dans le conflit et son soutien à la milice, et qui a affirmé que les Émirats fournissaient une assistance humanitaire à El-Fashir--le Représentant permanent a déclaré que le peuple soudanais est « trop digne et honorable pour accepter de la nourriture venant de mains tachées du sang des innocents--des mains qui les tuent jour et nuit ».

Il a ajouté : « Lavez d'abord vos mains du sang du peuple soudanais, avant de venir dans de tels forums et de parler de droits humains et de questions humanitaires. »

Il a en outre souligné que l'implication des Émirats dans la guerre au Soudan et leur soutien à la milice n'est plus contesté, notant que l'opinion publique mondiale a déjà jugé les Émirats, et que les manifestations massives dans les capitales mondiales condamnant les atrocités de la milice à El-Fashir visaient d'abord et avant tout les ambassades émiraties avant de se diriger vers les parlements ou les places publiques.

L'Ambassadeur Hamid a ajouté qu'à la suite de la session spéciale d'aujourd'hui et des déclarations des États et des organisations internationales condamnant l'implication manifeste des Émirats, les instances de l'ONU sont désormais tenues de dénoncer les Émirats et de les tenir pleinement responsables de toutes les atrocités commises par la milice depuis le début de la rébellion.

Le Représentant permanent a conclu sa déclaration en affirmant que « les peuples ont déjà jugé les Émirats arabes unis, et le jugement de l'ONU et de ses institutions à leur égard est inévitable. »