Sénégal: Innovation technologique - Des drones ultramodernes pour propulser l'agriculture sénégalaise dans une nouvelle ère

15 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Salla GUEYE

Le Sénégal engage une transformation décisive de sa politique agricole avec l'introduction de six drones ultramodernes destinés à renforcer la protection des végétaux.

L'annonce émane du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, qui souligne que cette initiative s'inscrit dans « la vision éclairée du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko ».

Le communiqué rappelle également l'allocation d'un budget historique de 130 milliards FCFA, destiné à moderniser et digitaliser l'agriculture dans le cadre du référentiel Vision 2050.

Pour la Direction de la protection des végétaux (Dpv), créée en 1974, ces équipements marquent une rupture profonde. Longtemps dépendantes d'appareils manuels ou montés sur véhicules, les équipes pourront désormais traiter 25 hectares en une heure, avec une précision inégalée et un risque sanitaire fortement réduit.

Le Directeur de la DPV, Dr Kémo Badji, salue « une nouvelle ère », affirmant que ces drones « préservent la santé des agents, améliorent la rapidité d'intervention et renforcent la capacité de réponse aux interpellations des producteurs ».

«Avancée majeure»

Dix agents -- huit télépilotes et deux techniciens -- ont été formés par l'Armée de l'air sous la direction du Colonel Ousmane Ngom, qui a loué leur discipline et leur détermination.

Le ministre Dr Mabouba Diagne, parlant au nom du Chef de l'État et du Premier ministre, qualifie cette acquisition d'« avancée majeure » : un outil capable de faire fuir les oiseaux, de pulvériser avec précision, de surveiller les cultures et de réduire l'exposition des agents aux produits phytosanitaires. Il souligne que le Sénégal rejoint ainsi les rares pays de la sous-région dotés d'un tel matériel.

Le ministre a également rendu hommage aux agents de la DPV, « soldats de l'agriculture », ainsi qu'à la diaspora dont la contribution en expertise et en innovation demeure essentielle.

Selon le communiqué, cette modernisation ouvre la voie à une agriculture de précision, plus sécurisée, plus efficace et tournée vers les jeunes, renforçant encore l'ambition nationale de souveraineté alimentaire.

