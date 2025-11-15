Sénégal: Valorisation de la fonction enseignante - 1 027 enseignants à former à Kédougou

15 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Au total 1 027 personnels enseignants vont bénéficier d'une formation à distance à Kédougou, dans le cadre de la nouvelle phase du programme IFADEM-RFTA/Sénégal pour la période 2025-2026. Une initiative qui, selon la tutelle, s'inscrit dans la politique de valorisation de la fonction enseignante et de promotion de l'équité territoriale.

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a présidé le vendredi 14 novembre 2025, à l'école Kénioto Peulh de Kédougou, la cérémonie officielle de lancement de la nouvelle phase du programme IFADEM-RFTA/Sénégal (2025-2026).

Selon une note de la tutelle publiée à cet effet, ce sont 1 027 personnels enseignants qui vont bénéficier de cette formation à distance.

« L'objectif est de renforcer les compétences professionnelles des instituteurs, d'améliorer les méthodes d'enseignement et de les accompagner à préparer le Certificat élémentaire d'aptitude pédagogique (CAP), indispensable pour l'intégration à la fonction publique », renseigne le texte.

La même source précise que le programme IFADEM est déployé dans 12 académies du pays. Cette initiative s'inscrit dans la politique ministérielle de valorisation de la fonction enseignante et de promotion de l'équité territoriale.

Pour rappel, le programme est soutenu par l'Union européenne et la Team Europe.

