Congo-Kinshasa: Le quartier Ndanu de Kinshasa renoue avec les inondations

Le quartier Ndanu de Kinshasa fait face à un nouvel épisode d'inondations. Avec le retour des pluies dans la capitale, certains quartiers situés à proximité des cours d'eau subissent à nouveau des inondations. C'est notamment le cas au quartier Ndanu dans la commune de Limete, où les eaux stagnent faute de voies d'évacuation, ont constaté, vendredi 14 novembre 2025, des reporters de Radio Okapi.

Les eaux envahissent maisons, parcelles et rues, plongeant les habitants dans des conditions difficiles. Des flaques d'eau, vestiges des pluies successives de la semaine, sont visibles sur plusieurs rues, tandis que des routes boueuses deviennent presque impraticables.

La situation semble particulièrement préoccupante sur l'avenue Mukamayile, où des maisons et des parcelles inondées sont abandonnées. Un habitant déplore le manque de canalisations, qu'il considère comme la cause principale des dégâts :

« Dans ce quartier, dès qu'il pleut, il y a toujours des dégâts. La dernière pluie a causé beaucoup de pertes. L'eau avait envahi nos maisons. »

Face aux inondations récurrentes, certaines familles déclarent n'avoir plus rien à sauver, hormis leur vie. Lors des pluies, les toits des maisons deviennent des refuges improvisés.

Jeanne, une résidente âgée d'une quarantaine d'années présente depuis une dizaine d'années dans le quartier, attribue également ce calvaire à la montée du sable dans la rivière N'djili :

« Nous sommes parmi les victimes. Nous sommes à Mukamayile. L'eau déborde jusqu'à envahir nos maisons. Nos lits sont mouillés, et nous nous réfugions sur les toits, en attendant que l'eau s'évacue d'elle-même. »

Ces habitants espèrent une intervention rapide des autorités pour soulager cette situation critique.

Lors de la saison pluvieuse passée, le quartier Ndanu, notamment à Kinshasa dans la commune de Limete, a été durement frappé par des inondations majeures. Plusieurs maisons ont été submergées, obligeant de nombreuses familles à passer la nuit sur les toits de leurs habitations pour échapper aux eaux montantes. Cette catastrophe a causé plusieurs décès et des dégâts matériels importants. En raison de l'ampleur des dégâts, le gouvernement a pris la mesure de délocaliser certaines familles touchées, afin de leur offrir un abri sécurisé et prévenir d'autres risques.