Congo-Kinshasa: Parler pour Protéger - Le rôle des hommes dans la prévention de l'exploitation et des abus sexuels

15 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En amont des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'émission Parler pour Protéger, produite par le Bureau Conduite et Discipline de la MONUSCO, met en lumière le rôle essentiel des hommes dans la prévention de l'exploitation et les abus sexuels. Diffusé le 14 novembre 2025 et placé sous le thème « Des hommes qui s'engagent », ce numéro rappelle que l'implication active des hommes est indispensable pour promouvoir le respect, l'intégrité et l'humanité, aussi bien au sein des communautés qu'au sein du personnel des Nations Unies.

Le rôle des hommes dans la prévention

Pour comprendre la perception des communautés, l'équipe de l'émission s'est rendue à Bukavu, au Sud-Kivu, où elle a échangé avec des habitants et des leaders locaux. Les réponses ont été sans équivoque : respect, écoute, responsabilité et rejet de toute forme de violence constituent les bases d'une véritable culture de prévention.

L'émission a également recueilli le point de vue des femmes. Madame Mignone Zaina, défenseure des droits des femmes et directrice de la Fondation Bi-Esther à Goma, Nord-Kivu, a insisté sur l'importance du comportement et de l'attitude des hommes dans la prévention des abus. Selon elle, les hommes doivent agir avec responsabilité et soutenir les femmes, afin de bâtir une culture durable de respect et d'intégrité.

L'engagement des hommes comme moteur du changement

Pour approfondir la question, Emery Chibi, de la Section Genre de la MONUSCO à Beni, explique comment les hommes civils, militaires, policiers et leaders communautaires, peuvent devenir de véritables acteurs du changement par leurs comportements quotidiens. Servir avec respect et responsabilité, signifie refuser toute forme d'abus de pouvoir, de harcèlement ou d'exploitation, et travailler aux côtés des femmes pour promouvoir l'égalité et la dignité.

