Ile Maurice: Paul Bérenger - Partira, partira pas...

Le leader du MMM n'a pas digéré le renouvellement du contrat du commissaire de police hier soir. Paul Bérenger, qui n'a pas été consulté, aurait finalement décidé de quitter le gouvernement ce matin, laissant à son parti et à ses membres le soin de trancher ultérieurement. Les instances du parti se réunissent ce matin pour passer en revue la situation.

Dans les rangs du gouvernement, le Premier ministre avait, depuis hier, l'information que Paul Bérenger marchait littéralement avec sa lettre de démission en poche. Ce dernier réclamait des garanties que la réforme électorale serait inscrite à l'agenda selon un calendrier précis et rapproché, ainsi que le remplacement de certains nominés travaillistes, dont le commissaire de police.

En choisissant de renouveler pour une année le contrat de Sooroojebally, le PMO savait que cela provoquerait l'ire de Bérenger. Est-ce pour le pousser hors du gouvernement que le contrat du commissaire a été renouvelé ? Il est encore trop tôt pour le dire.

En ce samedi, les tractations vont bon train dans les rangs du gouvernement pour déterminer la liste des ministres susceptibles de suivre Bérenger hors du Conseil des ministres. Les noms de Rajesh Bhagwan, Ariane Navarre-Marie et Deven Nagalingum sont cités parmi ceux qui pourraient le suivre.

Interrogés hier, plusieurs membres du MMM et du PTr se sont abstenus de tout commentaire.

Des développements sont attendus dans le courant de la journée, en attendant le comité central de lundi.

La crise qui couve, malgré les démentis des ministres comme Arvin Boolell et Bhagwan, entrave le bon déroulement des travaux gouvernementaux.