Sénégal: Pambal - Le maire Lazard Lamane Thiaw arrêté et placé sous mandat de dépôt

Interpellé par les éléments de la brigade de recherche de Thiès, le jeudi 13 Novembre, suite à une enquête ordonnée par le pool judiciaire financier, le maire de Pambal, Lazard Lamane Thiaw est placé sous mandat de dépôt, selon ses proches.

Pour rappel, le maire de Pambal (département Tivaouane) est arrêté et placé sous mandat de dépôt, suite à une enquête ordonnée par le pool judiciaire financier, dans une affaire présumée d'escroquerie, liée à la vente de latérite dans sa commune, et à des malversations foncières.

Le maire de Pambal, selon nos sources, en 2023, a été approché par les entreprises CSE, Arezki entre autres, en charge des travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis pour extraire de la latérite dans cette zone. Après concertation avec quelques propriétaires de champs dans les villages de Dougnane, Mbaraglou ogo et Mbeciane, les opérations d'extraction ont pu démarrer.

Le maire aurait vendu la latérite à 4 millions par hectare aux entreprises et aurait déclaré 3 millions aux propriétaires de terres, leur faisant comprendre que c'est l'Etat du Sénégal qui a besoin de cette latérite pour la réalisation de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Malheureusement, alors que l'édile de Pambal avait reçu, respectivement, 70 et 30 millions de francs, en 2023 et 2024, pour payer les propriétaires, certains, réunis autour d'un collectif, ont déclaré n'avoir rien reçu du maire, alors que d'autres auraient reçu des miettes par rapport au nombre d'hectares cédés.

Une dénonciation anonyme a permis au pool judiciaire financier d'ouvrir une enquête, d'auditionner des responsables des entreprises impliquées, les trois chefs de villages concernés, et des propriétaires de champs ainsi que le maire. C'est finalement, ce jeudi 13 Novembre que l'édile de Pambal a été interpelé par des éléments de la brigade de recherche de Thiès et conduit au parquet du pool financier de Dakar. C'est ce vendredi que nous avons appris qu'il est placé sous mandat de dépôt.