Sénégal: Droits TV de la CAN 2025 - Pourquoi les chaînes africaines francophones se révoltent contre la CAF

Un collectif regroupant plusieurs télévisions nationales d'Afrique subsaharienne francophone a interpellé le président de la CAF, Patrice Motsepe dans un courrier, pour dénoncer les conditions jugées « inéquitables » de l'acquisition des droits de retransmission de la CAN 2025 au Maroc (21 décembre - 18 janvier 2026).

Dans une lettre adressée à la CAF, le collectif des télévisions nationales d'Afrique subsaharienne francophone dénonce le fait d'être « limité à seulement 33 matchs » de la CAN 2025, tandis que les chaînes publiques des pays anglophones, ainsi qu'un opérateur de télévision payante non africain, auraient accès à l'intégralité des 52 rencontres de la compétition.

« Une injustice difficile à expliquer à nos États et à nos populations »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le collectif rappelle que la CAN n'est pas un simple événement sportif, mais un moment d'unité continentale, largement financé par les budgets publics africains. « La CAN est une fête africaine, un patrimoine financé par nos États. Nous ne comprenons pas pourquoi l'accès complet à la compétition serait réservé à un opérateur étranger », dénoncent les signataires. Pour les télévisions nationales, cette situation crée une fracture inacceptable entre les zones anglophones et francophones, et risque de priver « des millions de téléspectateurs » d'un événement auquel ils contribuent.

Un appel à l'équité et à la souveraineté audiovisuelle

Le collectif s'inquiète d'un modèle qui « privilégie un opérateur payant dominant en Afrique francophone », au détriment des chaînes publiques gratuites, pourtant garantes d'un accès universel. Les chaînes alertent : si rien ne change, les plus démunis seront les premiers exclus. Elles appellent la CAF à revoir sa stratégie commerciale afin de préserver « le droit fondamental des peuples africains à suivre intégralement leur compétition ».

« La CAN doit rester un événement populaire et accessible à tous »

La lettre insiste sur un point majeur : « Les infrastructures, les équipes, les investissements... tout est financé par nos États. Il est légitime que nos populations puissent suivre gratuitement l'intégralité des matchs. » Les chaînes demandent au président Motsepe d'user de son leadership pour garantir une diffusion équitable, fidèle aux principes d'unité et d'inclusion africaine.

La correspondance adressée au président de la CAF a été cosignée par plusieurs hauts responsables de chaînes nationales francophones d'Afrique subsaharienne. Parmi eux figurent Pape Allé Niang de la RTS (Sénégal), Hassane Diombélé de l'ORTM (Mali), Jean Martial Adou de la RTI (Côte d'Ivoire), Pié Martial Ongono de la CRTV (Cameroun), ainsi que Ange Fabien Gueï de la NCI (Côte d'Ivoire).

Le document porte également les signatures de Abdoulaye Coulibaly de l'ORTN (Niger), Makeme Bamba de la RTG (Guinée) et Ateridar Galip Somé de la RTB (Burkina Faso), qui, ensemble, dénoncent une situation jugée injuste et appellent la CAF à garantir un accès équitable aux droits de retransmission de la CAN 2025 pour les télévisions publiques du continent.