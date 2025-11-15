Togo: Un budget ambitieux

Le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 a été adopté vendredi en conseil des ministres.

Le budget est équilibré en ressources et en dépenses à hauteur de 2 740,5 milliards de Fcfa en hausse de 14,4 % par rapport à celui de 2025. Il a été conçu dans un contexte international marqué par une croissance mondiale modérée et inégale, en s'appuyant sur une gestion prudente et une mobilisation accrue des ressources propres.

Le gouvernement prévoit une croissance de 6,5 % pour 2026, contre une estimation de 6,2 % en 2025. Cette performance projetée se situe au-dessus des perspectives dans l'espace UEMOA (5,7 % en baisse par rapport à 2025) et Cédéao (4,1 % en 2026 contre 4,4 % en 2025).

Cette dynamique traduit l'assainissement continu du cadre macroéconomique et une gestion rigoureuse des finances publiques, permettant au Togo de respecter les critères de convergence de l'UEMOA et de tenir ses engagements dans le cadre du programme en cours avec le Fonds Monétaire International (FMI).

Les dépenses consacrées à la santé, l'éducation, et la protection sociale représentent près de 48 % du budget total. Par ailleurs, la part dédiée à la transformation économique connaît une augmentation de 29,3 %, visant à renforcer les secteurs porteurs tels que l'agriculture, l'industrie, le numérique, et à stimuler l'investissement privé.

Le secteur sécurité et défense conserve une place prioritaire pour faire face aux menaces multiformes et garantir la stabilité du pays.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux des projets budgétisés, en encourageant les ministres à effectuer régulièrement des visites de terrain pour évaluer l'état d'avancement des réalisations et proposer, le cas échéant, des mesures correctives.

Il a réaffirmé l'importance de garantir l'impact réel des politiques publiques sur le quotidien des citoyens et de poursuivre les efforts en faveur de la promotion de la production locale de biens et services.