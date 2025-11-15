Congo-Brazzaville: Importation des machettes et motos - Le ministre N'Silou annonce la levée de la suspension

15 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Interpellé à l'Assemblée nationale le 14 novembre lors de la séance de questions orales avec débats au gouvernement sur la suspension de l'importation des machettes et motos en République du Congo, le ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Claude Alphonse N'Silou, a annoncé la levée sous peu de cette mesure.

« Le temps de la suspension, mes collègues en charge la Sécurité, de l'Agriculture et moi-même, travaillons sur la manière de réglementer l'accès à ces outils indispensables à l'activité économique pour sécuriser davantage la population. A l'issue de ce travail, la mesure sera levée. Je voulais déjà vous dire que la levée de cette mesure interviendra courant décembre, donc le mois prochain », a annoncé le ministre d'Etat.

Selon le ministre Claude Alphonse N'Silou, la circulaire suspendant l'importation des matchettes et des motos est une mesure qui fait suite à une forte activité d'entrée inhabituelle de machettes aux frontières nationales. Cette mesure a été prise, a-t-il expliqué, le temps d'affiner la réglementation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La machette, outil indispensable dans la vie, particulièrement en agriculture, est devenue une arme redoutable dans le mauvais sens. Son usage ainsi que celui de la moto a été visiblement détourné. A tout fait utile, je porte encore à la connaissance de la population qu'aucun texte n'a interdit la vente des machettes et des motos.

Les stocks de machettes et motos sont très importants et restent disponibles dans les commerces. Laisser aux travailleurs des secteurs agricoles et des transports d'acquérir à souhait leurs outils de travail dans un cadre juridique adéquat, telle est la finalité de la réglementation recherchée », a rappelé le ministre d'Etat en charge du Commerce et des Approvisionnements, précisant qu'une quantité importante des machettes avait été retrouvée chez certains enfants interpellés.

A travers cette interpellation, les députés voudraient savoir les raisons de la suspension des implantations des machettes et les motos dans le pays ; les alternatives locales possibles pour remplacer ces produits, ainsi que les conditions nécessaires pour lever ou reconsidérer cette suspension.

Notons que sept ministres dont le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, ont répondu aux quesions de six députés. Des questions se rapportant aux finances, à la santé, à l'entretien routier et à l'économie forestière.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.