Congo-Brazzaville: Importation des machettes et motos - Le ministre N'Silou annonce la levée de la suspension

Interpellé à l'Assemblée nationale le 14 novembre lors de la séance de questions orales avec débats au gouvernement sur la suspension de l'importation des machettes et motos en République du Congo, le ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Claude Alphonse N'Silou, a annoncé la levée sous peu de cette mesure.

« Le temps de la suspension, mes collègues en charge la Sécurité, de l'Agriculture et moi-même, travaillons sur la manière de réglementer l'accès à ces outils indispensables à l'activité économique pour sécuriser davantage la population. A l'issue de ce travail, la mesure sera levée. Je voulais déjà vous dire que la levée de cette mesure interviendra courant décembre, donc le mois prochain », a annoncé le ministre d'Etat.

Selon le ministre Claude Alphonse N'Silou, la circulaire suspendant l'importation des matchettes et des motos est une mesure qui fait suite à une forte activité d'entrée inhabituelle de machettes aux frontières nationales. Cette mesure a été prise, a-t-il expliqué, le temps d'affiner la réglementation.

« La machette, outil indispensable dans la vie, particulièrement en agriculture, est devenue une arme redoutable dans le mauvais sens. Son usage ainsi que celui de la moto a été visiblement détourné. A tout fait utile, je porte encore à la connaissance de la population qu'aucun texte n'a interdit la vente des machettes et des motos.

Les stocks de machettes et motos sont très importants et restent disponibles dans les commerces. Laisser aux travailleurs des secteurs agricoles et des transports d'acquérir à souhait leurs outils de travail dans un cadre juridique adéquat, telle est la finalité de la réglementation recherchée », a rappelé le ministre d'Etat en charge du Commerce et des Approvisionnements, précisant qu'une quantité importante des machettes avait été retrouvée chez certains enfants interpellés.

A travers cette interpellation, les députés voudraient savoir les raisons de la suspension des implantations des machettes et les motos dans le pays ; les alternatives locales possibles pour remplacer ces produits, ainsi que les conditions nécessaires pour lever ou reconsidérer cette suspension.

Notons que sept ministres dont le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, ont répondu aux quesions de six députés. Des questions se rapportant aux finances, à la santé, à l'entretien routier et à l'économie forestière.