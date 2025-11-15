Congo-Brazzaville: Franc-maçonnerie - Marcel Laurent prône le renouveau

Fondée en 2003, la Grande loge des cultures et de la spiritualité (GLCS), une obédience mixte, théiste et laïque, a été présentée le 14 novembre à Brazzaville à la presse nationale par son fondateur Marcel Laurent. S'inspirant de l'existence d'une force suprême, la GLCS a la conviction forte d'oeuvrer avec détermination à l'indispensable renouveau de la Franc-maçonnerie universelle.

Le grand maître Marcel Laurent, fondateur de la GLCS, a fait savoir que la Franc-maçonnerie régulière et universelle regroupe toutes les obédiences à travers le monde ; y adhèrent tous les Francs-Maçons initiés régulièrement, dans le contexte précis des « Landmark » du 18e siècle, découlant eux-mêmes des « Old-charges » (anciens devoirs).

« En France, il existe un certain nombre d'obédiences, chacune avec ses spécificités, donc à priori sa raison d'être. Notre obédience est jeune, elle fut créée le 2 octobre 2003 par quinze frères et soeurs. Elle n'a pas vu le jour à la suite de quelques « caprices », ou d'une vaine volonté de recherche d'un quelconque « pouvoir ». Loin de là, elle fut le résultat d'une analyse, parfois douloureuse et attristée, de ce qu'était trop souvent devenue la Franc-Maçonnerie en France via certaines obédiences, d'où la prise de conscience de la nécessité d'un renouveau », a-t-il poursuivi.

Marcel Laurent a souligné qu'au début des années 2000, trois constats pouvaient être établis (ils sont toujours d'actualité). « 1er constat. D'abord, la Franc-Maçonnerie ou plutôt certaines obédiences sont trop souvent dominées par des passions humaines certes, mais souvent dévastatrices. Au fil du temps, les ambitions politiciennes, l'affairisme, la bureaucratie sont entrés dans les structures.

Elles en ont parasité le fonctionnement et, plus grave encore, elles ont fait oublier le message maçonnique fondamental : apprendre à se construire, à s'élever. Nombre de Francs-Maçons négligeaient les principes maçonniques élémentaires au profit de la défense de leurs seuls intérêts, comme pour une maison, les fondations devenaient moins importantes que la décoration des murs », a-t-il décrit.

« C'est ce qui explique notamment l'« hémorragie » subie par la Franc-Maçonnerie française. En vingt ans, 125 000 membres l'ont désertée, déçus par trop d'affairisme, le faible niveau de réflexion en loge, et le manque d'implication sérieuse.

Ce à quoi, il faut ajouter le verrouillage dans certaines obédiences par les « apparatchiks », quelques frères qui stérilisent la vie maçonnique, ayant oublié ce pourquoi ils sont entrés (théoriquement) en Loge, ou qui chercheraient davantage les médailles décors et honneurs que le bonheur de partager notre fraternité », a précisé le Souverain grand commandeur, Marcel Laurent.

Parlant de la philosophie véhiculée et prônée à la GLCS, confie Marcel Laurent, il y a beaucoup d'obédiences. Chaque obédience a ses spécificités et nous avons respecté chacune de leurs spécificités, mais nous avons tenu absolument que notre obédience soit mixte, théiste-philosophique et laïque.

« Pourquoi mixte ? parce que dans le paysage maçonnique français, il y avait le droit humain, mais qui n'était pas théiste et nous voulions la loyauté au Grand Architecte de l'Univers que chacun ait une croyance dans son propre Dieu. C'est pour ça, que chez nous, il y a un coffre qu'on appelle l'Autel des serments. Dans ce coffre, il y a les trois livres des religions monothéistes : la Bible, la Thora, le Coran et un livre blanc pour les philosophies théistes, de manière à ce que chacun puisse retrouver ce qu'il souhaite... », a-t-il assuré.

En outre, il a indiqué que la politique a sa place au même titre que les religions. L'on ne doit pas rentrer dans ce processus de juger. Et, chaque obédience qui existe au Congo Brazzaville a sa raison d'être, parce qu'elle correspond au choix de chaque maçon qui est entré dans cette obédience. La maçonnerie est plurielle. Il y a des maçonneries qui veulent ceci ; d'autres qui veulent cela !

Et, nous nous avons expliqué que nous sommes déistes, philosophiques, laïques et mixtes. Nous sommes la seule obédience théiste. La personne qui croit en Dieu, qu'elle soit juive, musulmane où quelquefois dans le bouddhisme, c'est son problème, l'essentiel est qu'elle soit consciente d'une force suprême.

Nous sommes tous des particules de Dieu, nous sommes des poussières d'étoiles, si vous voulez, nous avons tous eu en nous cette force...mais le pouvoir est énorme, la magie de la foi est énorme. Si nous croyons bien fort que nous sommes des particules de Dieu, il est normal que nous ayons aussi une partie de ce pouvoir, à nous d'aller le chercher (...).