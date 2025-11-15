Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - l'association MCPLC intensifie les campagnes de sensibilisation

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale contre le diabète, l'association Marcher, courir pour la cause (MCPLC) que dirige Rodrigue Dinga Mbomi a animé, le 14 novembre, la tenue prochaine d'une conférence de presse pour présenter son programme d'activité.

Au cours de cet échange avec la presse, les membres de cette organisation ont dévoilé les différentes actions qu'ils vont mener durant les deux derniers mois de l'année afin de sensibiliser la population aux dangers du diabète.

Les membres du MCPLC souhaitent tout mettre en oeuvre et maximiser des campagnes de sensibilisation. Pour ce faire, MCPLC va s'appuyer sur la prévention primaire, notamment grâce à l'alimentation équilibrée et l'activité physique, sur la prévention secondaire (le dépistage précoce) ainsi que sur la mobilisation communautaire.

MCPLC lancera, le 26 novembre, le projet Taxi Bomoyi. Une initiative consistant à former les taximans pour qu'ils deviennent des relais communautaires mobiles, capables de sensibiliser les usages, de relayer les messages de prévention et d'orienter leurs clients vers les structures de santé.

La cheffe du projet Taxi Bomoyi, Princia Oponguy, a expliqué que cette initiative vise à placer les chauffeurs de taxi de la ville capitale comme acteurs de sensibilisation et de prévention contre le diabète. Il s'agira pour les conducteurs de taxi de recevoir une formation puis sensibiliser les usagers. L'un des membres de ce projet, Tom Guilloteau , a signifié que cette formation qui se déroulera de novembre à décembre vise 1000 chauffeurs. Les taximens qui pourront réussir la sensibilisation seront notés par les clients, à travers un système de messagerie, puis récompensés par l'association MCPLC.

Ce programme sera agrémenté par la soirée caritative dénommée « La soirée Elombe », au cours de laquelle une levée de fonds sera faite. Cette opération permettra de mobiliser les ressources pour soutenir les campagnes de dépistage, la formation des relais communautaires et les projets destinés à améliorer la prévention du diabète.

Une marche de santé ouverte à tous

Dans le cadre de la promotion de l'activité physique, MCPLC organise une grande marche ouverte à tous le dimanche 16 novembre sur la corniche de Brazzaville à partir de 6h.

Pour Rodrigue Dinga Mbomi, dormir sans courir c'est tricher. Il conseille la population, quel que soit l'âge où la catégorie sociale, à pratiquer le sport quelques minutes par jour. "A côté de la marche, nous aurons une séance de zumba. Cette activité vise à encourager la population à intégrer le mouvement dans son quotidien, un élément clé de prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires. Le diabète est un tueur silencieux qui s'invite dans nos familles », a-t-il indiqué.

Selon lui, plus de 600 millions des personnes vivent avec le diabète dans le monde. L'objectif de cette activité consiste à sensibiliser la population à se faire dépister. La campagne de sensibilisation se déroulera dans les écoles, les marchés et les entreprises sur le thème « Diabète et bien-être au travail ».