Congo-Brazzaville: Sixième congrès du PCT - La Chine souhaite plein succès aux travaux

L'ambassadrice de la République populaire de Chine en République du Congo, An Qing, qui a échangé le 14 novembre à Brazzaville avec le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a réaffirmé le soutien du Parti communiste chinois (PCC), tout en souhaitant plein succès aux travaux du sixième congrès ordinaire du PCT prévu du 27 au 30 décembre prochain.

« Le sixième congrès ordinaire du PCT aura lieu le mois prochain. A cette occasion, j'exprime mes salutations et mes meilleurs voeux de plein succès aux travaux de ce congrès. J'exprime également mes meilleurs voeux pour la prospérité et la paix en République du Congo », a déclaré An Qing.

Les échanges entre le secrétaire général du PCT et la diplomate chinoise en poste à Brazzaville depuis le 29 juin 2025 ont porté sur la longue histoire qui existe entre le PCC et le PCT.

« Nous avons également échangé des idées, des points de vue pour approfondir encore les relations bilatérales entre les deux partis. Le PCC et le PCT sont deux partis au pouvoir en Chine et au Congo, donc les relations entre les deux partis politiques sont importantes, tout comme les relations bilatérales entre les deux pays », a-t-elle rappelé.

Elle a, par ailleurs, signifié que les relations bilatérales entre les deux pays ont été renforcées en septembre dernier lors de la récente visite en Chine du président congolais, Denis Sassou N'Guesso. A cet effet, le chef de l'Etat congolais et son homologue chinois Xi Jinping ont décidé de bâtir une communauté d'avenir partagée de haut niveau.

« Je crois que c'est nécessaire pour les deux formations politiques d'échanger des expériences pour une bonne gouvernance », a conclu An Qing.