Congo-Brazzaville: Statistiques - Le cadre national d'assurance-qualité en élaboration

Les travaux d'élaboration du cadre national d'assurance-qualité du système statistique congolais ont été lancés, le 13 novembre à Brazzaville, par le ministre de l'Economie, du Plan et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé. Ce document vise la production des données statistiques fiables et crédibles, capables de contribuer au développement du pays.

L'atelier, qui se tient du 13 au 17 novembre avec l'appui du groupe de la Banque mondiale, réunit les experts et producteurs congolais des données statistiques. Il est animé par deux experts de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne.

Pendant cinq jours, les statisticiens congolais seront formés sur la démarche qualité en matière de statistiques, notions qui leur permettront d'élaborer un cadre d'assurance-qualité propre et adapté au Congo.

L'objectif étant de permettre au pays de produire des données statistiques fiables et crédibles, essentielles pour soutenir la transformation structurelle de l'économie nationale, mais aussi pour le meilleur suivi des politiques publiques.

« Le résultat final de cet atelier est l'élaboration d'un cadre national d'assurance-qualité et de le mettre en oeuvre. Il me plait de vous rappeler que la disponibilité des statistiques de qualité pour un pays constitue un instrument de crédibilisation de sa gouvernance. Le gouvernement a de fortes ambitions, et compte sur les statistiques qu'il considère comme levier essentiel permettant de gagner la confiance de plus du maximum de partenaires au développement », a indiqué le ministre Ludovic Ngatsé.

Les données statistiques fiables permettent par ailleurs d'instaurer un climat de confiance et de transparence propice au renforcement des investissements, mais aussi à la croissance inclusive produite par des investissements privés.

La Banque mondiale a réaffirmé son engagement d'accompagner le Congo dans la consolidation de son système statistique.