Afrique: Journée africaine de la jeunesse - Les jeunes entrepreneurs congolais à l'honneur

Le ministre en charge de la Jeunesse, Hugues Ngouélondélé, a présidé, le 14 novembre à Brazzaville, la cérémonie de célébration de la Journée africaine de la jeunesse. Au cours de ce moment de partage et de valorisation du savoir-faire juvénile, certains jeunes entrepreneurs ont reçu des subventions.

La Journée africaine de la jeunesse a été célébrée sur le thème « De l'aspiration à l'action, la jeunesse en tant que catalyseur ». Symbole de vitalité et d'engagement de la jeunesse africaine, cette journée a été focalisée sur le rôle de la jeunesse.

Pour booster l'engagement des jeunes entrepreneurs congolais, dix d'entre eux ont reçu des financements qui leur permettront de poursuivre la réalisation de leurs projets. Cet accompagnement du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes vise à former et accompagner les entrepreneurs congolais. Il s'agit, entre autres, de Gesse Nzihou, Divin Mouanda, Agnhès-Grace Mouthynou, Marie France Ngouama, Prince Ntinou, Brudel Koussoundila, Courage Angouli Mbouale et Jicette Mboussou.

« Depuis 2022, le ministère en charge de la jeunesse se distingue par son engagement dans la mise en oeuvre de ce programme. Sur les quatre dernières années, plus de 200 jeunes issus de 15 départements du Congo ont été formés à la gestion d'entreprise et conception de plans d'affaires, 36 d'entre eux ont bénéficié de subventions, soit un taux de 90% pour un montant cumulé de 67 143 318 F CFA », a expliqué Justine Nathalie Ngoma , coordinatrice du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes.

Le directeur général de la jeunesse, Jycert Rochar Loukanou, a procédé à la présentation des manuels du jeune citoyen et du jeune patriotique. Considérés comme un véritable parcours patriotique, ces manuels permettront aux enfants d'assimiler les notions liées au civisme.

Ces deux ouvrages qui ont été conçus avec l'appui de l'institut national de recherche et d'action pédagogiques s'adressent à tous les citoyens en général et à la jeunesse en particulier. Ils misent sur la citoyenneté et le patriotisme.

Dans son mot de bienvenue, l'administratrice-maire du 3e arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto, Okemba née Bakoukas Ndela, a indiqué que cette journée ne célèbre pas seulement les jeunes mais leur offre la possibilité de s'exprimer et d'impacter positivement la société.

Pour sa part, le conseiller à la jeunesse du ministre de la jeunesse, Florian Koulimaya, a présenté la stratégie multisectorielle de développement et de participation citoyenne des adolescents et des jeunes en République du Congo, avant de rendre un hommage aux jeunes engagés pour le développement du pays.

Ce document réalisé en partenariat avec les agences du système des Nations unies regroupe les priorités de la jeunesse notamment la formation, la santé, l'éducation, l'engagement citoyen et autres.

La Journée africaine de la jeunesse est célébrée le 1er novembre de chaque année, depuis son instauration en 2006. Elle vise à souligner le rôle des jeunes en tant qu'acteurs clés du développement socioéconomique et durable de l'Afrique.