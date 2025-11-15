Maroc: L'Observatoire marocain pour le rejet du terrorisme et de l'extrémisme donne le ton

A l'occasion de la Journée mondiale de la tolérance, l'Observatoire marocain pour le rejet du terrorisme et de l'extrémisme s'apprête à offrir un moment de réflexion rare, dense et nécessaire.

Le samedi 15 novembre 2025, à la bibliothèque Lamartine, l'Observatoire donnera vie à un forum placé sous un thème aussi clair qu'engagé : «La tolérance, une conscience et une pratique ». Un choix qui révèle la philosophie de l'Observatoire, convaincu que l'antidote aux dérives violentes ne se limite pas aux discours mais réside dans l'éducation, la lucidité et une pratique quotidienne du vivre-ensemble.

Depuis sa création, l'Observatoire s'impose comme un acteur déterminé face aux menaces qui fragilisent la paix sociale. Ses initiatives s'enchaînent avec une ambition constante : comprendre les racines de l'extrémisme, analyser ses mécanismes et mobiliser les forces vives pour le combattre. En réunissant des chercheurs, des responsables associatifs, des acteurs culturels et des figures engagées de plusieurs pays, l'évènement qui aura lieu à Lamartine prolonge cette ligne directrice. Le forum devient ainsi un espace de respiration intellectuelle, où la confrontation d'idées ouvre la voie à des réponses concrètes.

La richesse des intervenants témoigne du sérieux du rendez-vous. Experts en droits humains, universitaires spécialisés dans le dialogue interculturel, représentants d'organisations internationales, responsables associatifs engagés dans la cohésion sociale ou dans la prévention des dépendances, tous se retrouveront autour d'une même conviction : la tolérance n'est pas un luxe moral mais un impératif civilisationnel. Leur présence traduit aussi la capacité de l'Observatoire à fédérer au-delà des frontières, en créant des passerelles entre disciplines, expériences et horizons culturels.

Au fil des années, l'Observatoire a construit sa crédibilité en refusant la superficialité. Chaque initiative s'inscrit dans une démarche de fond, qui privilégie la pédagogie et la compréhension plutôt que l'alarme. Le forum du 15 novembre s'inscrit naturellement dans cette logique. Il ne s'agira pas seulement d'échanger sur les défis contemporains, mais de réaffirmer que la tolérance doit se penser comme une compétence, un état d'esprit et une responsabilité. Le thème choisi ne laisse aucune ambiguïté : être tolérant, c'est d'abord en avoir conscience, puis en faire une pratique vivante.

La tenue de cet évènement à la bibliothèque Lamartine ajoute une dimension symbolique forte. Un espace dédié au savoir et à la transmission se transforme en scène de dialogue et de vigilance citoyenne. L'Observatoire souhaite y rappeler que la lutte contre l'extrémisme se gagne moins par la répression que par la connaissance et par l'ouverture.

A travers ce forum, l'institution confirme son rôle central dans la compréhension et la prévention des discours de haine. Elle démontre que face aux crispations et aux radicalités qui traversent le monde, il reste possible de créer des lieux où la parole apaise, où la pensée s'élève et où la tolérance redevient un horizon commun.