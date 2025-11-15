Afrique: SM le Roi félicite Khaled El-Enany à l'occasion de son élection au poste de directeur général de l'UNESCO

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Khaled El-Enany, à l'occasion de son élection au poste de directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Dans ce message, le Souverain exprime à M. El-Enany Ses félicitations les plus chaleureuses et Ses voeux les meilleurs de plein de succès dans l'exercice de ses hautes fonctions.

SM le Roi souligne que l'élection de M. El-Enany par les membres du Conseil exécutif de l'UNESCO en tant que première personnalité arabe à occuper ce prestigieux poste, témoigne de leur reconnaissance des hautes compétences professionnelles et de la riche expérience acquise à travers les différentes responsabilités et fonctions gouvernementales et académiques que le nouveau directeur général a occupées dans son pays, l'Egypte soeur.

Le Souverain relève que cela "constituera sans nul doute, un atout précieux pour vous permettre de contribuer au développement des performances de cette institution culturelle internationale de manière à atteindre ses nobles objectifs consistant à jeter des ponts de communication et de compréhension entre les différents peuples et cultures et à renforcer les liens de coopération et de solidarité entre eux".

Par la même occasion, Sa Majesté le Roi fait part au nouveau directeur général de l'UNESCO du soutien indéfectible du Royaume à toutes les initiatives ambitieuses et aux plans stratégiques constructifs mis en oeuvre par cette organisation internationale, ainsi que de l'adhésion active du Maroc à ses efforts visant à relever le défi du développement durable auquel aspirent tous les peuples et à préserver et documenter le patrimoine humain et culturel mondial.