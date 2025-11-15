Maroc: SILEJ de Casablanca - Participation distinguée de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat

La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, signe une participation distinguée à la 3ème édition du Salon international du livre Enfant et jeunesse (SILEJ 2025), qui se tient du 8 au 16 novembre à Casablanca.

Dans ce cadre, la Fondation organise un ensemble d'initiatives artistiques et éducatives, tout en déployant les apports de ses programmes "Je découvre mon patrimoine" et "Je dessine mon patrimoine", ainsi que de son magazine éducatif "Roya", véritable espace d'expression qui révèle le patrimoine à travers les productions artistiques, littéraires et journalistiques des jeunes.

Dans ce contexte, une table ronde a été organisée, jeudi dans le cadre du SILEJ, sous le thème "Le patrimoine en mots d'enfants: Le magazine Roya comme passerelle de transmission".

Cette rencontre a réuni des enseignants engagés dans le programme "Je découvre mon patrimoine", venus partager leurs démarches pédagogiques et leurs pratiques d'éducation au patrimoine au sein des établissements scolaires.

Elle a mis en exergue le rôle de l'école, considérée comme premier espace d'initiation au patrimoine où l'intégration des notions patrimoniales dans les pratiques pédagogiques permet de relier l'apprentissage à la mémoire des lieux et aux héritages culturels.

La table ronde a mis également en lumière la place essentielle de l'enseignant en tant que médiateur culturel et catalyseur de créativité, ainsi que la capacité de l'école à faire du patrimoine un levier d'apprentissage, de transmission et d'éducation aux valeurs citoyennes.

Dans une déclaration à la presse, la chargée des programmes éducatifs de la Fondation, Salma Moulanaychouf, a souligné que cette table ronde s'inscrit dans le cadre d'une série d'ateliers et de rencontres programmés à l'occasion de cette édition du SILEJ, et visant à rendre un hommage aux enseignants engagés dans le programme "Je découvre mon patrimoine".

Ce programme, élaboré en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que l'UNESCO repose sur une approche éducative contextuelle, culturelle et artistique, a-t-elle ajouté.

Il a permis, depuis 2022, de sensibiliser plus de 16.200 élèves à l'importance de découvrir et de valoriser le patrimoine culturel de leur ville, a fait savoir Mme Moulanaychouf.

De leur côté, les enseignants ayant pris part à cette table ronde ont indiqué que le patrimoine du Maroc, dans toute sa richesse et sa diversité, constitue un véritable levier de formation et d'inspiration pour les étudiants.

En s'imprégnant de cet héritage plurimillénaire, les jeunes générations découvrent les fondements de leur identité nationale et les valeurs qui ont façonné la civilisation marocaine à travers les siècles, ont-ils relevé.

Architecture, arts traditionnels, savoir-faire ancestraux, musique, gastronomie ou encore patrimoine immatériel : autant d'éléments qui nourrissent la curiosité intellectuelle et l'ouverture culturelle des étudiants, tout en renforçant leur sentiment d'appartenance à une histoire commune empreinte de tolérance et de créativité, ont souligné les enseignants.

Par ailleurs, la Fondation organisera un atelier interactif intitulé "Le patrimoine culturel au quotidien". Cet atelier invite les collégiennes et collégiens de Casablanca à vivre une expérience créative en produisant un fanzine artistique inspiré de la revue Roya publiée par la Fondation.

Les contenus réalisés refléteront les expériences personnelles et la vision des élèves du patrimoine, en harmonie avec la démarche de la Fondation visant à ancrer les valeurs de découverte, de créativité et de transmission du patrimoine culturel.