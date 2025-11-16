Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 novembre 2025

revue de presse

Le Festival Zamane célèbre les musiques du désert au sud du Maroc

À M’hamid El Ghizlane, aux portes du Sahara, le Festival Zamane s’est ouvert ce 14 novembre pour célébrer les traditions musicales africaines et le patrimoine caravanier.

À l’extrême sud du Maroc, M’hamid El Ghizlane accueille du 14 au 16 novembre le Festival Zamane, un rendez-vous dédié aux musiques du désert et aux héritages culturels façonnés par des siècles de caravanes transsahariennes. Cette commune, dernier village avant l’immensité du Sahara, fut longtemps un carrefour stratégique reliant le Maroc aux routes de l’Afrique de l’Ouest.

Le festival entend raviver cette mémoire et valoriser un patrimoine transmis oralement, souvent menacé dans cette région isolée. (Source Apanews)

Johannesburg : Un atterrissage mystérieux force la main à l’Afrique du Sud

L’arrivée surprise d’un vol charter transportant plus d’une centaine de Palestiniens originaires de Gaza a provoqué une vive confusion à l’aéroport O.R. Tambo de Johannesburg. Restés bloqués de longues heures dans l’appareil, les passagers se sont retrouvés au cœur d’un imbroglio administratif inédit. Face à la situation, les autorités sud-africaines ont dû trancher dans l’urgence.

Cyril Ramaphosa a finalement décidé d’autoriser leur entrée, invoquant un impératif humanitaire (Source Afrik.com)

Révision constitutionnelle au Bénin : Le mandat présidentiel passe à sept ans

Le Bénin a procédé à une révision constitutionnelle, à six mois de la présidentielle prévue en avril 2026.

L’Assemblée nationale a adopté, samedi, un texte qui prévoit la création d’un Sénat, ainsi que le passage de cinq à sept ans des mandats électifs, dont celui de président de la République.

Le texte a été adopté à 90 voix pour, 19 contre – et aucune abstention –, quelques heures après la confirmation, par la Cour constitutionnelle, de l’affiche de la présidentielle à venir. (Source Africanews)

Guinée – Diversification économique : La Banque mondiale injecte 897 millions USD

Une délégation du Groupe de la Banque mondiale a séjourné en Guinée. Ce jeudi 13 novembre 2025, l’équipe conduite par la Directrice de division pour trois pays ouest africains dont la Guinée, Marie Chantal Uwanyiligira a rencontré plusieurs membres du gouvernement parmi lesquels le ministre du budget.

Il était notamment question pour les émissaires de l’institution de breton wood d’écouter les autorités guinéennes sur leur priorité à court et moyen terme. Les précisions avec notre correspondant Mamadou Bailo Sylla. (Source Africa 24)

RDC : Kinshasa et le M23 signent une nouvelle feuille de route pour un accord de paix

Kinshasa et le M23 ont signé au Qatar un nouveau cadre de négociations pour tenter de mettre fin au conflit dans l’est de la RDC. Un texte sans effet immédiat sur le terrain, mais présenté comme une étape décisive.

Kinshasa et le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, ont signé samedi 15 novembre au Qatar une feuille de route destinée à déboucher sur un accord de paix global dans l’est de la RDC. Ce “Cadre de Doha” intervient après une déclaration de principe signée en juillet, qui n’avait pas stoppé les combats malgré un front resté stable depuis mars. (Source Africa Radio)

Soudan du Sud: Inauguration d’une station de purification de l’eau à Bor, dans l’Etat du Jonglei

Dans notre Dossier du jour, nous nous penchons sur l’accès à l’eau potable au Soudan du Sud, un pays où 59 % des habitants en sont privés. Le pays tente toutefois de développer ses infrastructures, avec l’aide internationale. C’est le cas à Bor, la capitale de l’Etat du Jonglei, où une grande station de purification de l’eau a été inaugurée jeudi 6 novembre.

Financée par les gouvernements néerlandais et coréen, à travers l’UNICEF, cette structure est en fonctionnement, depuis mai. Elle permet de purifier l’eau du Nil pour desservir 96 000 habitants, soit 80% de la population de la ville, un accès à l’eau propre qui change la vie. (Source RFI)

Sénégal v Brésil : Les Lions s’inclinent devant le Brésil (0-2) et voient leur série d’invincibilité prendre fin

Les Lions se sont inclinés ce samedi en rencontre amical face au Brésil. Au stade Emirats de Londres, les hommes de Pape Thiaw ont fait face à une équipe réaliste de la Seleçao emmenée par un trio d’attaque intenable (Vinicius, Estêvão, Rodrygo). Avec cette défaite (0-2), la série d’invincibilité de vingt-six matchs s’arrête pour le Sénégal.

Le Sénégal a très vite pris d’assaut le but brésilien s’offrant la première occasion du match par l’intermédiaire d’Ismaila Sarr qui voit son tir frôler le poteau d’Ederson. Mais le Brésil va répondre dans la foulée avec Bruno Guimaraes dont la frappe est repoussé par Edouard Mendy (5e). Tel un combat de boxe, les deux équipes se rendent coup pour coup. (Source Wiwsport)

Grand African Nemo 2025 : Le Togo en première ligne pour la sûreté du Golfe de Guinée

Avec l’appui de la Marine nationale française, le Togo a pris part à l’édition 2025 de l’exercice multinational “Grand African Nemo”, organisée tout au long de la semaine avant de s’achever ce samedi.

Sous la supervision du préfet maritime, le contre-amiral Takougnadi Néyo, cet entraînement a permis aux forces togolaises de perfectionner leurs compétences dans plusieurs domaines essentiels à la protection du littoral.

L’exercice a mobilisé près de 120 personnels, deux patrouilleurs, une embarcation de transport rapide pour commandos (ETRACO), deux vedettes rapides, trois embarcations COM, un remorqueur Boluda, un aéronef de l’armée de l’air et un tanker. (Source Togonews)

Plus de 1 400 Africains combattent pour la Russie en Ukraine : Le Kenya tire la sonnette d’alarme

Après les autorités d’Afrique du Sud, celles du Kenya s’émeuvent des recrutements de centaines de leurs ressortissants par la Russie pour combattre sur le front ukrainien. Un responsable met en garde contre les fausses offres d’emploi.

La dernière alerte a été donnée par Musalia Mudavadi, premier secrétaire du cabinet du Kenya, qui affirme que plus de 200 ressortissants de son pays combattent pour la Russie en Ukraine. Si certains anciens membres des services disciplinaires kényans ont sans doute été informés des raisons réelles de leur départ pour l’Europe, un bon nombre des enrôlés aurait été attiré par la ruse. (Source Jeune Afrique)

Sotigui Awards 2025 : Les 10 ans d’un rêve africain devenu symbole de reconnaissance des acteurs

Les Sotigui Awards célèbrent leur 10e anniversaire lors d’une cérémonie marquée par l’émotion, la reconnaissance et une vision ambitieuse pour le cinéma africain. Une décennie après leur création au Burkina Faso, cette distinction se présente désormais comme un jalon incontournable pour valoriser les acteurs et comédiens du continent, en complément du FESPACO jugé « plus large » dans son approche.

Nés sur la terre où vécut le maître Sotigui Kouyaté, les Sotigui Awards ont été salués pour leur constance et leur capacité à faire évoluer l’industrie. Plusieurs invités ont rendu hommage au travail du Directeur général, Kévin Moné, et de son équipe, décrite comme « dynamique » et à la hauteur de l’événement. (Source Burkina 24)



