Le Théâtre de Verdure de la ville de Timimoun a servi de cadre, le jeudi 13 novembre 2025, à la cérémonie d'ouverture solennelle de la première édition du Festival International du Cinéma du Court Métrage.

Un événement placé sous le haut patronage de la ministre de la Culture et des Arts, Dr Malika Bendouda, et marqué par la présence de l'ambassadeur du Sénégal (pays invité d'honneur) en Algérie, Son Excellence M. Mbaba Coura Ndiaye,.

Dès l'abord, la ministre de la Culture et des Arts, Dr Bendouda a situé l'ambition de ce nouveau rendez-vous cinématographique. « Le festival du court métrage de Timimoun ouvre grand ses portes au cinéma africain et à des perspectives de coopération future », a-t-elle déclaré, soulignant que l'invitation faite au Sénégal « consacre une communauté de destin culturel et une conviction du continent africain que l'art est le moyen le plus expressif de liberté et de dignité ».

Au-delà de la célébration cinématographique, Madame Bendouda y a vu la concrétisation d'une vision stratégique. « Ce partenariat entre l'Algérie et le Sénégal n'est pas seulement un moment de partage, mais un projet futur d'échange, de coopération et de complémentarité », a-t-elle assuré, ajoutant que Timimoun symbolise la volonté de l'État d'étendre l'action culturelle à l'ensemble du territoire national.

Pour sa part, l'ambassadeur sénégalais, M. Mbaba Coura Ndiaye, a exprimé sa profonde gratitude pour le choix porté sur son pays. Il a transmis les remerciements des plus hautes autorités sénégalaises, notamment du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier Ministre Ousmane Sonko, envers le Président Abdelmadjid Tebboune et le peuple algérien.

Il a annoncé la ferme intention de son gouvernement de « signer des accords de coproductions et d'échanges cinématographiques, audiovisuels et de création numérique », précisant qu'un projet d'accord en ce sens sera prochainement soumis aux autorités algériennes.

Sur le plan compétitif, cette première édition promet d'être relevée. Pas moins de 47 films, dont deux productions sénégalaises, sont en compétition pour les prix des meilleurs courts-métrages patriotique, documentaire, de conte, ainsi que pour les prix de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.

La programmation s'annonce riche, avec la projection d'oeuvres telles que « Secousse atomique » de Rachid Bouchareb, « Zighoud Youcef » de Moussa Khemmar, ou encore un film de Noufel Kelache sur les événements de Sakiet Sidi-Youcef. Des projections qui se dérouleront dans différentes structures culturelles de la wilaya, dont la salle de cinéma et le Centre algérien du patrimoine bâti en terre.

En marge des projections, le festival, qui se poursuivra jusqu'au 18 novembre, propose une série d'ateliers et de tables-rondes au Centre du patrimoine bâti en terre, destinés à discuter de l'avenir de l'industrie cinématographique en Afrique.

Ainsi, Timimoun, oasis culturelle au coeur du Sahara, s'affirme dès sa première édition comme une plateforme prometteuse de dialogue, de création et de renforcement des liens fraternels à travers le puissant langage du cinéma.