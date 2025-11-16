Le ministre de l'Énergie, Birame Soulèye Diop, a présidé, jeudi 13 novembre, au Building administratif Mamadou Dia, la cérémonie de lancement de l'édition 2025 du MSGBC Oil, Gas & Power, prévue à Dakar du 8 au 10 décembre.

Ce rendez-vous majeur dédié aux hydrocarbures et aux énergies alternatives constitue une plateforme stratégique permettant au Sénégal de consolider sa position sur la scène énergétique africaine.

Dans son allocution, Birame Soulèye Diop a mis en exergue les orientations fondamentales de la politique énergétique nationale. Face à l'urgence climatique qui oblige les économies du monde entier à une décarbonation progressive, le gouvernement sénégalais adopte une démarche résolument pragmatique. Il s'agit d'articuler trois priorités cardinales : une valorisation raisonnée du patrimoine naturel, le renforcement de l'indépendance énergétique du pays et la stimulation d'une croissance économique inclusive.

S'adressant aux principaux acteurs du secteur, le ministre a délivré un message clair. Les opérateurs privés, les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, les institutions publiques ainsi que les partenaires sous-régionaux sont invités à intensifier leurs efforts en faveur d'initiatives innovantes et créatrices de valeur. Le MSGBC 2025 se positionne ainsi comme un carrefour stratégique pour promouvoir les projets structurants du pays, attirer de nouveaux investissements et bâtir des partenariats régionaux durables.

Fort d'un potentiel gazier remarquable et d'un gisement croissant en énergies propres, le Sénégal nourrit l'ambition de se hisser parmi les puissances énergétiques émergentes du continent. Cette stratégie s'appuie sur deux piliers essentiels : le respect de l'environnement et la souveraineté énergétique, qui constituent désormais les fondements de la doctrine nationale dans ce secteur déterminant.