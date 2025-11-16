Sénégal: Pêche artisanale - L'État injecte 185 millions pour renforcer les acteurs locaux

Le ministère des Pêches a procédé, hier à Diamniadio, à la remise de matériel et de chèques d'un montant total de 185 millions de francs CFA aux acteurs de la pêche et de la transformation des produits halieutiques.

Cet appui matériel et financier est intégralement financé dans le cadre de la Caisse d'encouragement à la pêche et à ses industries annexes (CEPIA). Il comprend notamment 6 500 bacs isothermes, d'une valeur de 113 millions de francs CFA, qui viennent s'ajouter aux 12 000 unités déjà distribuées en 2024. En complément, des chèques d'un montant global de 72 millions de francs CFA ont été alloués aux bénéficiaires.

Selon Fatou Diouf, ministre des Pêches, cet appui « destiné à soutenir les initiatives économiques locales et à renforcer les capacités des bénéficiaires » illustre l'engagement de l'État en faveur des acteurs de la pêche artisanale. Il vise, précise-t-elle, « à travers la remise de matériel, de blocs de manutention conformes aux normes légales de conservation et de transport, à renforcer les capacités de nos pêcheurs, mareyeurs et transformatrices ».

Le matériel distribué a été réparti entre les principaux centres de débarquement, les marchés aux poissons et les sites de transformation artisanale, en fonction des réalités opérationnelles et des besoins exprimés au niveau local.

Ainsi, « 2 750 bacs sont destinés aux régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick et aux sites de transformation artisanale, où ils bénéficieront principalement aux groupements féminins, unités de transformation et plateformes communautaires ». Cette démarche, poursuit le ministre, « vise également à améliorer les conditions de travail, à réduire les pertes post-captures et à renforcer la compétitivité de nos produits halieutiques, tout en soutenant l'autonomisation économique des femmes, véritable pilier de nos communautés côtières ».

À travers ces mesures, les autorités entendent contribuer à atténuer les disparités entre les différents bassins de production et à promouvoir une croissance plus équitable et inclusive dans le secteur halieutique.