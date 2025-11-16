Le diabète gagne du terrain dans la région de Sédhiou. D'après l'enquête nationale du ministère de la Santé réalisée en 2024, la prévalence atteint désormais 3,9 %, un taux proche de la moyenne nationale. Les personnes vivant avec la maladie alertent sur la cherté des traitements et appellent à une subvention pour alléger leur fardeau.

Cette hausse de la prévalence suscite de profondes inquiétudes. La maladie touche désormais toutes les catégories sociales, y compris de très jeunes enfants. Cheick Ahmadou Bamba Touré, vice-président de l'Association des diabétiques de Sédhiou, tire la sonnette d'alarme : « Le diabète prend une dimension de plus en plus préoccupante dans la région. Nous constatons qu'il touche les jeunes, les femmes, les enfants comme les personnes âgées », déplore-t-il.

Au centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba, Dr Mouhamed M'baré Niang, endocrinologue-diabétologue, confirme ces chiffres qui traduisent une tendance à la hausse selon les données du ministère de la Santé pour l'année 2024.

Face à cette montée du nombre de malades, Cheick Ahmadou Bamba Touré insiste sur le coût élevé de la prise en charge, notamment pour les patients nécessitant une insulinothérapie : « Avec cette progression du diabète, la charge financière devient très lourde, surtout pour les personnes atteintes du diabète de type 2. Nous demandons à l'État de subventionner les médicaments et les soins afin de rendre le traitement accessible », plaide-t-il.

Rappelant que le diabète est une maladie chronique non transmissible, Dr Niang recommande une hygiène de vie rigoureuse basée sur une consommation modérée de sucre, une activité physique régulière et un dépistage précoce pour prévenir les complications.